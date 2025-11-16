La Guardia Civil investiga como posible violencia machista la muerte de la pareja en Alpedrete

La autopsia preliminar practicada a la pareja encontrada muerta este sábado en Alpedrete ha determinado que la mujer recibió unas 50 puñaladas y murió antes que su marido, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El examen forense apunta a que el hombre, presunto autor del ataque, había consumido alcohol y medicación. Las mismas fuentes explican que padecía fuertes dolores de espalda —por los que se trataba de forma regular— y que sufría depresión. Todo indica que, tras apuñalar a su esposa, se quitó la vida. Ya habría mostrado conductas autolíticas en otras ocasiones.

Fue su hijo quien encontró los cuerpos en el interior del chalet familiar, situado en la calle de la Jara. En su declaración ante la Guardia Civil aseguró que no había señales previas que hicieran prever un desenlace tan extremo.

Aunque no existían denuncias anteriores ni constaban en el sistema Viogén, los investigadores trabajan con la hipótesis de que se trata de un nuevo caso de violencia machista. Ambos tenían 60 años y fueron hallados en habitaciones diferentes de la vivienda, con heridas evidentes de arma blanca. Cuando los servicios de emergencias del Summa 112 llegaron al lugar, solo pudieron certificar el fallecimiento.

Dónde pedir ayuda



El teléfono 016 atiende de forma gratuita y confidencial a víctimas de violencia machista, las 24 horas y en 53 idiomas. También se puede solicitar apoyo en 016-online@igualdad.gob.es, por WhatsApp en el 600 000 016 o, en el caso de menores, a través del teléfono ANAR 900 20 20 10.

En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 112 o a los teléfonos de Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062). La app ALERTCOPS permite enviar avisos geolocalizados sin necesidad de realizar una llamada.