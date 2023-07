La izquierda anima a la remontada ante un PP confiado en su victoria el 23J

Si hace dos semanas, alguien le hubiera dicho a cualquier español que en la campaña electoral para las elecciones generales de este domingo 23 de julio se iba a hablar de lonas, de teletipos o de carteros; quizás ese ciudadano habría reído a carcajada limpia o habría mirado a los lados buscando la cámara oculta.

Pero, en efecto, esas han sido algunas de las palabras y términos más repetidos durante los últimos catorce días, en los que la campaña ha ido subiendo de decibelios y en los que la derecha ha ido de más a menos, mientras que la izquierda ha ido de menos a más.

Mientras los partidos exhibían sus lonas tras descolgarse aquella infame que colgó la ultraderecha en la madrileña calle Alcalá, en la que echaba a la basura, entre otros, al colectivo LGTBI; la campaña arrancaba con un plato fuerte a los tres días: el 'cara a cara' entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, aspirante del PP.

Ni Yolanda Díaz, de Sumar, ni Santiago Abascal, del partido de extrema derecha Vox, estuvieron presentes al negarse el PP a debatir los cuatro sin la presencia, además, de Bildu y ERC.

Y ese debate, que apuntaba a oportunidad inmejorable para Sánchez, se tornó en todo lo contrario. El presidente del Gobierno se topó con un Feijóo al ataque, lanzando datos sin parar —la mayoría, falsos— y mostrándose como no se había mostrado en los enfrentamientos que ambos habían mantenido con anterioridad en el Senado.

El 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo dejó una sensación de derrota en la izquierda

Pese a las "inexactitudes" (Feijóo, dixit) del candidato del PP, fue él quien salió mejor parado a ojos de la opinión pública frente a un Sánchez que acabó desnortado. La campaña, que debía haber empezado con buenas noticias, arrancaba para los socialistas con mal sabor de boca.

La sensación era de derrota ante una derecha que se crecía tras el debate y animada con unas encuestas que no dejaban de mostrar una mayoría entre PP y Vox. Tanto se vino arriba la derecha que Feijóo llegó incluso a poner en duda el proceso de voto por correo y reclamó a los carteros que entregasen todas las papeletas, generando una gran polvareda mediática y política. Las críticas no se hicieron esperar y hasta la propia institución tuvo que contestar al candidato del PP.

A esta polémica se sumó que el líder de los populares tuvo que dar cuenta de sus afirmaciones durante el cara a cara, y ahí comenzó a decaer su campaña. Sobre todo cuando, ante los micrófonos de Onda Cero, reconoció que vertió una falsedad sobre el 'caso Pegasus' porque lo había leído en un teletipo. Tal teletipo nunca salió a la luz y todavía hay quien lo está buscando.

Estos problemas de Feijóo con la verdad, sumado al impulso que estaba dando al PSOE un inesperado invitado a la contienda, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, hizo que la izquierda se fuera animando con el paso de los días.

Las falsedades de Feijóo y su torpe final de campaña han dado alas al bloque progresista, que anima a la remontada

A lunes, hasta Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y candidata de Sumar, se había animado tras unos primeros días de poco protagonismo. Tras una primera semana tratando de colocar sus propuestas programáticas, la gallega se sacó de la manga un as: las fotos de Feijóo con el narcotraficante y contrabandista Marcial Dorado.

Airada, dio un mitin en el que reclamó a Feijóo "explicaciones" por este asunto, que lleva persiguiendo al ahora líder del PP desde que en 2013 El País publicara las imágenes, correspondientes a los años 1995 y 1996, cuando ya se conocía las actividades ilícitas de Dorado.

En una campaña en la que las propuestas han brillado prácticamente por su ausencia, este tema de Marcial Dorado entró hasta quedarse a vivir en ella. Tanto es así que Feijóo ha cambiado su versión sobre si conocía o no a lo que se dedicaba el hombre con el que se llegó a ir de viaje.

Primero dijo que lo desconocía porque, entre otros asuntos, "no había Internet ni Google". Pero este viernes, en el último día de campaña, ha admitido que sí, que sabía que era un contrabandista "pero nunca un narcotraficante". Todo después de que numerosos medios —entre ellos este digital— publicasen las numerosas portadas y páginas de periódicos que, años antes de aquellas fotografías, ya informaban de los negocios turbios de Dorado.

A esto se ha sumado que las encuestas han ido mejorando las perspectivas del bloque de izquierdas y empeorando el de las derechas. Hasta Narciso Michavila, responsable de GAD3, abría una vía de esperanza a los progresistas al reconocer una movilización en favor de PSOE y Sumar en los últimos días.

Yolanda Díaz logró introducir en campaña al narco Marcial Dorado y ha puesto en apuros a Feijóo

El debate a tres de TVE, en el que Díaz, sobre todo, y Sánchez, acogotaron a Abascal ante la ausencia de Feijóo, han dado un nuevo impulso a los electores de izquierdas, que han vivido en las últimas horas aires de remontada.

De ahí que los mensajes de sus líderes se hayan centrado precisamente en esto en sus mítines de cierre de campaña. Un Sánchez venido arriba y con más ánimo del que arrancó la campaña, ha pedido reconocer los aciertos de su Gobierno ante una legislatura difícil, marcada por la pandemia y la guerra de Ucrania.

Con un tono muy mitinero y confiado, el dirigente del PSOE, ha animado a darle la vuelta a las encuestas como su partido le ha dado la vuelta a los memes que lo ridiculizaban llamándole "Perro Sanxe". De hecho, el socialista ha entrado al mitin, celebrado en Getafe (Madrid), con la canción Perra de Rigoberta Bandini.

Desde el escenario, Sánchez ha animado a votar por las mujeres y por la verdad, frente a las mentiras de Feijóo y el retroceso en derechos sociales que, aventura, llegará si el PP gobierna con la ultraderecha.

También ha alentado a la remontada Yolanda Díaz en su acto de cierre de campaña, también celebrado en Madrid, donde ha estado rodeada de lideresas del resto de formaciones que componen Sumar: de Ione Belarra, líder de Podemos, a Mónica García (Más Madrid), pasando por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

"Con propuestas políticas y desmontando las mentiras de Feijóo, se ha conseguido que haya posibilidades de ganar", dice Díaz

"Con propuestas políticas y desmontando las mentiras de Feijóo, se ha conseguido que haya posibilidades de ganar", ha asegurado Díaz en su alocución, en la que ha asegurado que "la derecha salió convencida de que iba a ganar estas elecciones" pero que los progresistas han "cambiado el guión de la historia". "Sus mentiras no cuelan. Hay remontada, hay remontada, los vamos a colocar en la oposición", ha expresado ante el júbilo de los suyos.

Lejos de allí, en su tierra, Galicia, ha cerrado campaña Feijóo. Al ritmo de The Final Countdown, de Europe, y de People have the power, de Patti Smith, y con gritos de "presidente, presidente"; el candidato del PP ha puesto de ejemplo su "gestión responsable" cuando presidió Galicia como lo que quiere para el resto de España.

"Queremos unir a los españoles es porque nos hemos dedicado durante una década larga en unir a los gallegos", ha dicho Feijóo, que ha prometido una vez más "ser un presidente de fiar", pese a los vaivenes explicativos que ha protagonizado en los últimos días.

El candidato del PP ha puesto de ejemplo su "gestión responsable" cuando presidió Galicia como lo que quiere para el resto de España

"Me conocéis mejor que en ningún otro lugar de España con mis defectos, con mis errores. Sabéis también lo que se puede esperar de mí", ha proseguido el candidato del PP, quien ha prometido "menos tensión, más moderación, menos personalismo y más interés general".

Y por si acaso no le dan los números, ha pedido aglutinar el voto entorno a su partido frente al mensaje de la ultraderecha, que en las últimas horas ha señalado a los populares como un partido que no es de fiar y que podría tratar de pactar con el PSOE para conseguir el Gobierno sin contar con ellos.

Las cartas ya están sobre la mesa y es el turno de los españoles. El 23 de julio ellos toman la palabra. A partir de ese día empieza un nuevo país en términos políticos. Será lo que España decida.