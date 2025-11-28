Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La jueza de la DANA descarta por ahora volver a citar a Maribel Vilaplana pese a las contradicciones conocidas
La jueza de la DANA descarta por ahora volver a citar a Maribel Vilaplana pese a las contradicciones conocidas

La magistrada de Catarroja ha anunciado que no volverá a citar a la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, día de la tragedia que dejó 229 fallecidos en la Comunidad de Valenciana. 

Diego Alonso Peña
Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA.Europa Press via Getty Images

La jueza de Catarroja ha dictado un auto este viernes en el que ha anunciado a las partes involucradas en el pleito de que deniega por el momento volver a citar a Maribel Vilaplana como testigo. La periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, día en el que 229 personas perdieron la vida por consecuencia de la DANA. 

Durante su testimonio en el juicio plasmó una versión diferente que las pruebas reveladas por El Ventorro. Mientras que la primera aseguraba que desalojó el local en torno a las 18:30 de la tarde, el ticket del parking presentado por el establecimiento apuntó que el pago del mismo fue realizado a las 19:47. 

Ante esta anomalía, la acusación popular que ejerce Ciudadanos solicitó a la magistrada citar de nuevo a Vilaplana. La jueza considera que "antes debe recibir declaración a otros testigos pertenecientes al equipo de Presidencia de la Generalitat".  

También rechaza que se juzgue a la periodista por delito de falso testimonio porque según establece el Tribunal Supremo, se requeriría "contar con el dato previo de una verdad procesalmente establecida, lo que solo podrá hacerse en sentencia o en auto de sobreseimiento firme".

Además, desde la acusación popular que ejerce Podemos que ha solicitado que se incorpore a la causa el programa de Salvados respecto a la DANA y a la figura de Salomé Pradas, la jueza ha dado la posibilidad a la exconsellera de Justicia e Interior investigada en esta causa que manifieste en el plazo de un día si desea volver a declarar en sede judicial. 

Solo en el caso de que su respuesta sea afirmativa, se requeriría a Atresmedia la aportación del programa. 

