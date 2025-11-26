Demasiado fango: Piden a la jueza de la DANA que vuelva a citar a Vilaplana por las contradicciones de su relato 

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, a su llegada este lunes a los juzgados de Catarroja.

La acusación popular que ejerce Ciudadanos en la causa penal por la gestión de la DANA ha solicitado esta mañana a la jueza instructora que vuelva a citar a declarar a la periodista que comió con Carlos Mazón aquel 29 de octubre, Maribel Vilaplana, por considerar que pudo incurrir en falsedades en el testimonio que dio el pasado 3 de noviembre.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, esta acusación sostiene que la versión que dio sobre las dimensiones del reservado en el que comió con el entonces president de la Generalitat no coincide con la que dio el dueño del restaurante, que también ha declarado como testigo. "Las distancias entre ella y Mazón en la sala donde comieron y estuvieron de sobremesa casi cuatro horas son mucho más cercanas de lo que se hizo pensar a esta parte de su declaración", por lo que es posible que sí que escuchase sus conversaciones, sostienen los letrados de la formación centrista.

Por otra parte, se menciona una información que ha publicado este miércoles el diario Levante-EMV en la que se indica que Vilaplana pudo haber llevado en su coche a Mazón al Palau de la Generalitat tras haber salido del aparcamiento después de las 19:47 horas de aquella jornada. "Si esto fuese así, Vilaplana no habría contado la verdad en sede judicial y habría permanecido más tiempo todavía junto al president", sostiene esta parte en el litigio.

Vilaplana admitió que llegaron al parking antes de las 19.00 y hoy sabemos que no salió de allí hasta las 19.47. Esos son justo los minutos en los que Mazón no contestó a las llamadas de Salomé Pradas (la exresponsable de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio) para avisarle del envío del ES-Alert a los móviles. ¿Qué pasó en ese tiempo perdido? Pues el popular pudo estar una hora hablando con la informadora, para despedirse en la puerta del aparcamiento mientras la situación se complicaba por la lluvia para sus conciudadanos, o también pudo entrar en el aparcamiento con Vilaplana, pero ahí no había cobertura. Insistió Mazón en que iba andando hacia el Palau y llevaba el móvil en la mochila, por lo que no lo oyó, pese a que esa tesis se ha deshecho, o quizá estuvo en el coche con la periodista, hasta entrar solo en el edificio de Gobierno, que es la última actualización del caso.

Todo son dudas pero es llamativo que sean fuentes del PP las que han desvelado al citado medio este viaje junto de Vilaplana y Mazón, más de un año después de las riadas.

Por todo ello, la acusación pide a la instructora que acuerde una nueva testifical de Vilaplana, sin perjuicio de que se pudiera investigar la comisión de un supuesto delito de falso testimonio por su parte.

