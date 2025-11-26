Ponte al día: qué se sabe nuevo de la comida en El Ventorro entre Mazón y Vilaplana y qué dudas persisten

La factura de la comida de El Ventorro entre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana.

La comida en El Ventorro sigue siendo protagonista un año después de la tragedia del 29 de octubre que dejó 229 muertos en la Comunidad Valenciana. Los nuevos datos revelados este miércoles acerca del encuentro entre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana refleja, de nuevo, contradicciones en los relatos que se han expuesto en entrevistas, comisiones y hasta en el propio juicio que se está llevando a cabo en Catarroja para dirimir las responsabilidades políticas de la tragedia.

El jefe de gabinete de Mazón avisó

Todo ha empezado con la comparecencia del jefe de gabinete del actual president en funciones, José Manuel Cuenca, en la que ha afirmado que avisó a Mazón minutos antes de las 17 horas de la situación de Utiel, donde la riada e inundaciones ya asolaban la localidad.

"Le avisé por Whatsapp", ha dicho ante la jueza de Catarroja en calidad de testigo. La testificación se ha dado por ser "próximo" a Mazón y por las llamadas que aportó la exconsellera Salomé Pradas. Cuenca no sólo es el jefe de gabinete del president, sino que también es su compañero de piso. A lo largo de la declaración ha asegurado que tuvo la primera llamada con la exconsellera a las 13:19. A las 16:48 hubo otra llamada entre ambos, cuando la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se había trasladado hasta Utiel por la gravedad de la situación.

Fue instantes después cuando le llegó el mensaje a Mazón para informarle de que iba a empezar el Cecopi y que la situación de la localidad valenciana se estaba complicando. La respuesta del president fue una palabra: "Perfecto".

Cuenca conocía la comida que se estaba llevando a cabo en El Ventorro ya que fue él mismo quien la agendó, pero que no puede mostrar los mensajes de aquel día porque "los borró al tener el almacenamiento lleno del móvil" y carece de copia de seguridad.

El ticket del parking y 'la hora desconocida'

Otro de los nuevos datos que da un poco más de luz a lo que sucedió aquel 29 de octubre de 2024 lo ha desvelado el diario Levante, que expone que Vilaplana acompañó a Mazón hasta las proximidades del Palau de la Generalitat según le han confirmado fuentes del propio Partido Popular. Este hecho es significativo porque la periodista había afirmado ante la jueza de Catarroja que había abandonado El Ventorro entre las 18:30 y las 19:00, cuando ya no quedaban clientes en el restaurante. Ante esta nueva información, el president en funciones sigue negando los hechos.

La jueza ha podido contrastar que Vilaplana abandonó el parking del restaurante a las 19:47 horas de la tarde gracias a la información aportada por la gestora del parking, Interparking. Es decir, aproximadamente una hora más tarde del relato presentado ante los tribunales. Lo que sucedió en esa hora, que tanto Carlos Mazón como Maribel Vilaplana han negado que existiera, es otra de las incógnitas que por el momento no se han desvelado. Mientras tanto, centenares de personas se ahogaban por toda la Comunidad Valenciana.

Ante esta situación y esa hora que por el momento se debe rellenar con la imaginación, la acusación popular que ejerce Ciudadanos en la causa penal por la gestión de la DANA ha solicitado que vuelva a citar a declarar a la Vilaplana por considerar que pudo incurrir en falsedades en el testimonio que dio el pasado 3 de noviembre.

Un precio demasiado alto

Junto con el ticket del parking, la hora desconocida y el dato de que Vilaplana acompañó a Mazón a las proximidades del Palau de la Generalitat, en las últimas horas también se ha conocido cómo fue la comida de la discordia en El Ventorro. En total, los dos menús costaron un total de 165 euros en la mesa 106 del restaurante según la factura que ya ha sido incorporada a la causa judicial. Además, sale reflejado que el receptor de la cuenta fue el propio Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, se desconoce la cantidad de alcohol que tomaron durante las horas que pasaron en el local.

El propietario de El Ventorro, que declaró recientemente como testigo ante la jueza de Catarroja que dirige la investigación, ha aportado también dos fotografías del reservado, donde se puede ver una mesa ovalada con cinco sillas en una habitación con dos grandes ventanales y un pequeño mueble bajo auxiliar. También ha entregado el plano en planta de dicha habitación, que tiene 4,43 metros de largo por 2,83 de ancho.

Verdad, justicia y reparación

En conjunto, los nuevos datos conocidos refuerzan la idea de que persisten importantes contradicciones y vacíos temporales en torno a la actuación de los principales implicados durante la jornada del 29 de octubre que dejó un total de 229 fallecidos, alimentando las dudas sobre la veracidad de algunos testimonios y sobre la gestión la mayor tragedia en la historia de la Comunitat Valenciana. A falta de esclarecimiento judicial definitivo, la sucesión de versiones que se contradicen, la ausencia de documentación clave y las nuevas evidencias incorporadas a la causa mantienen abiertas incógnitas que imposibilitan aquello que llevan un año reclamando las víctimas: verdad, justicia y reparación.

Después de la dimisión de Carlos Mazón el 3 de noviembre, más de un año después de la catástrofe, este jueves se votará en el Palau la elección de Juan Francisco Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat. El perfil más cercano y amable con Vox. Mazón asistirá a la votación y se espera que sea su último día como president en funciones de la Comunidad Valenciana, un mandato marcado por la indignación de las víctimas y las mentiras que han rodeado el día más trágico de las localidades valencianas.