La Concejalía de Feminismos e Igualdad de Rivas ofrece atención psicológica a las posibles víctimas del caso del centro de masajes

La Concejalía de Feminismos e Igualdad del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid que dirige Más Madrid ha puesto a disposición de las posibles víctimas del caso que investiga la Guardia Civil por presuntas grabaciones no consentidas en un centro de masajes de la localidad todos los recursos del Punto Municipal de Violencia de Género.

El Consistorio ha trasladado un mensaje de apoyo y acompañamiento a las mujeres que pudieran haberse visto afectadas por estos hechos y ha recordado que el servicio municipal ofrece atención psicológica especializada, orientación y asesoramiento jurídico, además de la derivación a otros recursos cuando resulte necesario.

"Queremos trasladar un mensaje de apoyo a las mujeres que puedan haberse visto afectadas por estos hechos. Sabemos que situaciones como esta generan inquietud, dolor e incertidumbre, pero queremos que sepan que no están solas. Confiamos en que la investigación permita esclarecer lo ocurrido y, mientras tanto, reafirmamos nuestro compromiso de estar al lado de las posibles víctimas, ofreciéndoles escucha, atención y acompañamiento", ha señalado la concejala, Mimi Chamorro.

Desde la Concejalía también se insiste en que la prioridad es garantizar que cualquier mujer afectada conozca que dispone de un recurso público, gratuito y especializado para recibir información, apoyo y acompañamiento durante todo el proceso.

Las posibles víctimas pueden ponerse en contacto con el servicio municipal a través del Buzón Mujer o del teléfono habilitado por el Ayuntamiento para recibir atención personalizada y resolver cualquier duda relacionada con el caso.

La investigación permanece abierta después de que la Guardia Civil detuviera al responsable de un centro de masajes de Rivas Vaciamadrid, acusado de grabar presuntamente con una cámara oculta a más de un centenar de clientas mientras se desvestían para recibir tratamiento. Además, el detenido está siendo investigado por presuntos delitos de agresión sexual.

Paralelamente, el Ayuntamiento estudia la posibilidad de ejercer la acusación popular, al considerar que los hechos investigados podrían afectar a una pluralidad de personas y al interés general, una decisión que, según ha señalado, se adoptará dentro del marco legal y con la máxima prudencia.