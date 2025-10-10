Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Las claves del interrogatorio del juez Ángel Hurtado al fiscal general del Estado: "¿Filtró el correo?"; "Rotundamente no"
Política

Política

Las claves del interrogatorio del juez Ángel Hurtado al fiscal general del Estado: "¿Filtró el correo?"; "Rotundamente no"

Por primera vez el Tribunal Supremo ha dado acceso a la defensa y a las acusaciones a las declaraciones de Álvaro García Ortiz ante el magistrado a las que ha tenido acceso el diario El País.

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.Europa Press via Getty Images

Antes de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se siente por primera vez en la historia en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la filtración de correos electrónicos a medios de comunicación, el Tribunal Supremo ha ofrecido los vídeos de las declaraciones incluido el interrogatorio. Unos documentos ha los que ha tenido acceso El País en el que el fiscal reconoce que en ningún caso envió precisamente esos correos a ningún medio de comunicación o miembro del Gobierno central. El hecho tuvo lugar el 29 de enero de 2025. 

Se trata de la primera ocasión en la que se difunde un vídeo en el que un fiscal general del Estado comparece como investigado. "¿Facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador directa o indirectamente a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación?", preguntaba el abogado del Estado a Álvaro García Ortiz que se encontraba sentado. La respuesta fue bastante más concisa, tan sólo le bastaron dos palabras: "Rotundamente no". 

El fiscal general del Estado además explicaba durante su intervención que sólo contestaría a las preguntas de su propio abogado y de la Fiscalía. "La entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado es una diligencia de investigación invasiva de derechos fundamentales y fue recurrida, ha sido recurrida ante este tribunal invocando una nulidad (y) no ha sido, no ha sido resuelto ese recurso", aseguraba García Ortiz donde matizaba que "quiero hacer una mención a por qué no voy a contestar a alguna de las acusaciones, en especial la acusación particular, que es quien tiene una legitimación para estar en este proceso. Creo que la querella [...] omite datos fundamentales que sí han salido en la instrucción", proseguía. 

Precisamente el fiscal general del Estado se refería a que la querella de González Amador omitía datos tales como que su abogado había reenviado a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, un correo que le había enviado a su abogado el fiscal del caso. También se le cruzaron declaraciones con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Ella afirmó que le preguntó directamente si había filtrado los correos, a lo que él habría respondido que eso "no importa ahora, lo importante es sacar la nota". García Ortiz rechazó esa versión y sostuvo que nunca reconoció haber filtrado nada.

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 