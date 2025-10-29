Las familias toman la palabra en el homenaje por la DANA: "Quien omite su deber es quien comete el acto primigenio que deriva en las muertes"

Las víctimas han tomado la palabra en el homenaje de Estado por las víctimas de la DANA. Este miércoles, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se ha teñido de luto en un funeral laico en el que han intervenido tres familiares de fallecidos durante las riadas, tanto en la provincia de Valencia como en Letur (Albacete).

Desde la localidad albaceteña llegaba Virginia Ortiz, cuyo primo perdió la vida allí el fatídico 29 de octubre. Tras un emocionado recuerdo a su familiar, ha hecho romper el silencio en aplausos al espetar que la riada no fue la gran causante de la tragedia. "Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede causar la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes". "No dejemos el rumbo de nuestra sociedad en manos de quienes nos alejan de este rumbo de paz", ha rematado.

Virginia ha hecho un alegato "por la paz" bajo la fuerte convicción de que "nuestro vecino no es el enemigo". Lo ha hecho recordando a tantos anónimos y no anónimos "ayudando como pudieron", en su tierra y en Valencia.

Su discurso sí ha incluido un nombre específico, el de David Lafoz, conocido joven agricultor que ayudó en la DANA y poco después se quitó la vida ante la denuncia de la asfixia administrativa contra él y su labor. "Él fue uno de ellos que tanto ayudó y le menciono para recordaros que somos fuertes, que no estamos solos y que tenemos que estar unidos, porque queremos vivir en paz".

De las tres víctimas que han tomado la palabra, la primera había sido Andrea Ferrari Canut, que a sus 20 años ha recordado a su madre, Eva María Canut, fallecida al salir del trabajo. De ella ha querido reseñar que era, es, "la persona más bonita del mundo entero". "Hablar de ella es hablar de luz".

"El agua lo arrasó todo, también las vidas de los que nos quedamos. Quiero que este acto no sea un homenaje sólo a los que se fueron, sino a los que seguimos aquí, caminando aún con cicatrices en el alma", ha apuntado entre la emoción de los presentes. Su discurso ha reiterado el agradecimiento eterno a "todos los que nos ofrecieron todo lo que podían dar en aquellos días tan duros. Gracias por recordar que la humanidad sobresale en el peor momento".

"Este funeral no es sólo un acto de recuerdo, sino un acto que nos anima a vivir con la misma fuerza y bondad de ellos y un acto de compromiso con su recuerdo" porque "mientras exista memoria nunca habrá olvido". Andrea ha querido cerrar recordando que para ellos, para los familiares, "lo más importante ahora mismo es que prevalezcan la verdad, el respeto y la humanidad".

Acto seguido fue el turno de Naiara Chuliá, cuyo esposo falleció al salir del trabajo en Bétera. "La suya es la historia de un luchador incansable que se fue de su Túnez natal por sus sueños". "La semana anterior estuvimos de vacaciones pintando la casa y pensé 'soy tan feliz que me da miedo'", ha recordado emocionada, llegando a detallar que "aún conservo un poco del merengue congelado que hiciste ese fin de semana por mi cumpleaños. No me atrevo a comerlo ni a tirarlo".

"El momento más duro de mi vida fue decirle a nuestros niños que no volverías. Me repetí tantas veces que no podría... pero tanta gente me repitió que no estábamos solos. Comenzó nuestro duelo, pesadillas en las que intento salvarte y justo ahí despierto. Ahí empieza otra pesadilla. Entras en una rueda de trabajo, casa, colegio, porque tienes dos niños pequeños y no puedes parar. Me invade la tristeza cuando veo que la vida sigue aunque tú no estés", ha continuado en medio de un silencio helador y siempre al filo de las lágrimas.

Naiara se ha dirigido al resto de familiares presentes, con los que ha querido compartir un deseo de que "encontraremos una razón para seguir adelante". "En mi caso, mis hijos, que han perdido a un padre y no pueden perder a una madre", ha culminado

Minutos antes se vivieron momentos de máxima tensión, cuando una de las asistentes profirió insultos a Carlos Mazón, que asistía con el gesto descompuesto y en cuarta fila. En la amplia sala habilitada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias resonaron sus gritos de "sinvergüenza", "has matado a nuestros familiares" o "te ríes de nosotros", criticando su presencia, contraria al deseo de las asociaciones de familiares.

Una escena repetida al término del homenaje, con nuevos insultos y un grito más fuerte de "Mazón, dimisión".