José Luis Rodríguez Zapatero niega cualquier mediación en el rescate de Plus Ultra: "Ninguna, cero absoluto"

José Luis Rodríguez Zapatero ante los medios de comunicación en la China-Europe Talent Forum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, el 25 de septiembre de 2025 en Madrid, España.

José Luis Rodríguez Zapatero ha negado de forma tajante haber mediado en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas durante la pandemia. A su llegada a un acto celebrado este lunes en el Ateneo de Madrid, el expresidente del Gobierno fue rotundo: "Ninguna, cero absoluto", respondió al ser preguntado por su posible papel en la operación.

La reacción llega después de que El Mundo publicara que Zapatero habría percibido al menos 450.000 euros en concepto de "consultorías globales" durante seis años de Julio Martínez, asesor de Plus Ultra, a través de la sociedad Análisis Relevante. Según el diario, esa cantidad supone una media de 75.000 euros brutos anuales.

Martínez fue detenido recientemente por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con la aerolínea, de capital venezolano, que recibió 53 millones de euros de fondos públicos a través del rescate aprobado por el Gobierno en 2021.

"Mi actividad privada es legal"

Zapatero defendió con firmeza su actividad profesional tras dejar la política institucional. "Realizo en mi actividad privada la prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría, que ejerzo, y que están absolutamente conforme a la legalidad", ha defendido antes los medios. Añadió que ya había explicado en otros medios la naturaleza de esos trabajos de asesoramiento y que no existe irregularidad alguna.

El expresidente quiso desvincular de manera expresa esas consultorías de cualquier influencia en decisiones del Ejecutivo, insistiendo en que no tuvo intervención alguna en el rescate de Plus Ultra.

Archivo judicial de la querella de Hazte Oír

En paralelo, Zapatero se refirió al archivo de la querella presentada contra él por Hazte Oír, que le acusaba de delitos tan graves como narcotráfico. La Audiencia Nacional rechazó la denuncia, respaldando el criterio de la Fiscalía Antidroga, que calificó las acusaciones de "conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas".

"Ya tengo mucha experiencia de estas cosas"

"Ya tengo mucha experiencia de estas cosas", ironizó Zapatero. "Lo último de lo que se me acusaba era de narcotráfico y torturas". En su intervención, hizo una defensa cerrada del Estado de derecho y alertó del daño que provocan las insinuaciones sin base: "A la democracia le sientan muy mal las insidias, las descalificaciones y las insinuaciones", concluye.

Venezuela y un "nuevo momento" político

Durante el acto, celebrado con motivo de la presentación del libro Las huellas de la Transición. 50 años de cambio y conflicto en democracia, de Robert Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca, Zapatero también se refirió a la situación en Venezuela.

Aseguró sentirse más optimista que nunca tras una década implicado en el conflicto político venezolano. "Este es el momento en el que tengo una esperanza más fundada de que vamos a tener un proceso de cambio positivo", afirmó, subrayando que mantiene contacto diario con actores tanto de la oposición como del entorno gubernamental.

Liberación de presos y reconciliación

El expresidente evitó detallar su papel concreto en la reciente liberación de presos políticos por parte del régimen chavista, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, pero defendió el trabajo realizado durante años en favor de la mediación. "Hay pocas cosas que den tanta satisfacción como conseguir que una persona recupere la libertad y que las familias se reencuentren", señaló.

Insistió en que la reconciliación es el verbo clave para el futuro de Venezuela y dejó entrever que su labor acabará conociéndose con más detalle cuando la situación política lo permita.