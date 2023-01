Lidia San José enmudece Twitter con este tuit sobre que Ayuso sea alumna ilustre de la Complutense

Jornada polémica la que se ha vivido este martes en la Universidad Complutense de Madrid a cuenta del nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre por la Facultad de Ciencias de la Información.

Desde primera hora de la mañana un nutrido grupo de alumnos, docentes y trabajadores del centro han protestado por el nombramiento al grito de "fuera fascistas de la universidad".

Unas doscientas personas han lanzando mensajes como "Ayuso de ilustre no tiene nada", "Viva la lucha de la sanitarias", "Ni un euro más para la privada" y "Las ilustres están fuera", se han acercado todo lo posible al edificio de la Facultad de Ciencias de la Información protegido por Policía Nacional.

Unas protestas que también se han trasladado a las redes sociales, donde la actriz Lidia San José ha dejado una de las opiniones más contuntendes al respecto.

"¿Alguien sabe si Almudena Grandes es alumni ilustre de la Complutense? O para serlo hay q tener un currículum mediocre en tus estudios, desmantelar la sanidad pública, dejar morir a ancianos en residencias y negar los 8 siglos q estuvieron los árabes en España cm Isabel Díaz Ayuso?", ha escrito la actriz en Twitter.

Alguien sabe si Almudena Grandes es alumni ilustre d la Complutense? O para serlo hay q tener un currículum mediocre en tus estudios, desmantelar la sanidad pública, dejar morir a ancianos en residencias y negar los 8 siglos q estuvieron los árabes en España cm Isabel Díaz Ayuso? — Lidia San José (@Lidia_San_Jose) January 24, 2023

En su discurso, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido su condición de "orgullosa estudiante de la universidad pública". "Hace poco leí que se estaban organizando grupos de alumnos y profesores que querían impedir que recibiera este reconocimiento. Incluso he llegado a leer amenazas, pero he defendido ser una más. Lamento que estas acciones tiñan eventos como este. Pero después de ver el desafío, por coherencia todavía me sentí más concernida", ha dicho sobre las protestas.

Para Ayuso, "pocos lugares deben ser tan tolerante como una universidad pública". "Todos tenemos la obligación y la responsabilidad de defender la convivencia en esta universidad. Y la libertad se protege defendiéndola", ha remachado.