Lola, forzada a jubilarse: "Después de haber cotizado 47 años, me veo penalizada con un 24% de mi pensión"

En España, cada vez nos jubilamos más tarde. A partir de 2027, se requerirán 38 años y 6 meses cotizados para jubilarse a los 65. Los que no alcancen ese periodo de cotización exigido tendrán que esperar a los 67 años. Muchas personas deciden prejubilarse, algunos por el deseo de descansar tras toda una vida trabajando y otros por falta de oportunidades en el mercado laboral.

Sin embargo, jubilarse antes conlleva penalizaciones por parte del Gobierno que afectan directamente a la cuantía percibida. Este porcentaje varía en función de los meses que haya adelantado la jubilación anticipada y de los años cotizados.

Hace unos días, el Congreso aprobó una iniciativa no legislativa de Podemos para evitar la aplicación de estos coeficientes reductores a personas que hayan cotizado durante 40 años o más en el momento de su jubilación. Según apuntó la diputada de Podemos Martina Velarde, esta medida afectaría a 900.000 pensionistas en España. Es decir, a uno de cada diez pensionistas.

La asociación de pensionistas Asjubi40 lleva más de diez años luchando para ese mismo fin: que no se apliquen coeficientes reductores a quienes tengan una carrera de cotizaciones de más de 40 años, tanto si la jubilación anticipada es voluntaria o forzosa.

Una de las afectadas es Lola Meño, que es vocal en dicha asociación. En un vídeo colgado en Youtube, ha contado su historia. "Mi vida laboral, como la de tantos otros niños de los años 60, comenzó a los 14 años. Hoy es impensable, pero en aquella época nos sentíamos más mayores o realizados para empezar a trabajar tan pronto. Era otra mentalidad. Nosotros no veíamos el trabajo como un castigo", ha señalado.

Lola comenzó trabajando en una imprenta y allí permaneció durante muchos años, hasta que creó una empresa en Guadalajara con otros compañeros. "Allí trabajamos diez años, hasta que la empresa acaba en concurso de acreedores y me vi abocada al paro", cuenta.

Debido a su edad, Lola no consigue empleo y agota la prestación por desempleo. Por lo que se ve obligada a pedir la jubilación anticipada. Sin embargo, pese a haber cotizado durante 47 años, le han penalizado bajándole "un 24% la pensión". "Es la injusticia por la que muchos estamos luchando. Esto se debería solucionar. Y cuanto antes mejor", ha dicho en un vídeo que suma ya más de 7.000 visualizaciones.