Los agujeros negros del 29-O que todavía persisten tras la comparecencia de Mazón en el Congreso por la DANA

Ni sabía nada ni podía hacer nada. El presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, ha vuelto a eludir este lunes en el Congreso de los Diputados cualquier responsabilidad directa en la gestión de la DANA que sufrió su Comunidad el pasado 29 de octubre de 2024 y que dejó 229 fallecidos y numerosos daños materiales. "¿Un presidente de la Generalitat es sólo un florero?", le ha preguntado con ironía la diputada de Podemos, Ione Belarra, después de que Mazón le asegurara que toda decisión (como la tardanza en el envío del mensaje de alerta) fue asumida por los "responsables operativos". De hecho, ha llegado a afirmar que a él le hubiera dado "miedo" dar algún mandato "a técnicos con más de treinta años de experiencia" y que él ni siquiera estaba obligado a asistir al Cecopi, pese a que luego sí estuvo en los días posteriores a la tragedia.

Porque la estrategia de Mazón en la Comisión de Investigación abierta en la Cámara Baja por la DANA ha sido, de nuevo, esquivar las culpas y fiar una posible citación judicial a un desconocimiento casi absoluto de lo que estaba ocurriendo aquel día. Durante las tres horas de interrogatorio por parte de los vocales de la comisión, Mazón ha llegado a asegurar que sólo tuvo constancia de que había "muertos" por la DANA a las cinco de la mañana, aunque esa misma medianoche dio una improvisada rueda de prensa en la sede del Cecopi para confirmar oficialmente que se habían encontrado cuerpos sin vida. Es más, a las 11:45, el camionero José Hernaiz ya se daba por desaparecido y a las 13.00h. se habían efectuado 4.459 llamadas a emergencias pidiendo rescate.

Pero esa no es la única mentira o imprecisión que Mazón ha dicho este lunes en el Congreso (pese a estar obligado a decir la verdad) y tampoco ha arrojado luz sobre algunas de las cuestiones que todavía son un interrogante un año después de la tragedia. Como, por ejemplo, por qué dejó de atender llamadas entre las 18.57h. y las 19.34h, incluyendo una comunicación cancelada de su consellera de Interior, Salomé Pradas, en el momento en el que se discutía el envío del Es-Alert. Al respecto, Mazón ha ofrecido una excusa muy peregrina: iba caminando por la calle tras su comida en El Ventorro con Maribel Vilaplana y quizá no pudo escuchar la llamada porque tenía el móvil en la mochila.

Una respuesta, a todas luces hilarante, teniendo en cuenta que ya era un momento de máxima tensión por las noticias que se iban sucediendo respecto al temporal. En todo caso, Mazón ha recalcado que a las 19.43h. no sabía que había gente ahogándose y que no mantuvo ninguna comunicación telefónica con su responsable de Emergencias entre las 12.53h. y las 17.37h. "La comunicación era con mi equipo", ha dicho. En ese tramo, Pradas le hizo dos llamadas directas que él canceló (a las 12.59h. y a las 16.29h.) en un momento en el que la AEMET mantenía vigente el aviso rojo que había activado desde primera hora de la mañana.

Pero Mazón tenía otras prioridades, como comer con la periodista en El Ventorro. Sobre esta comida, Mazón sólo ha desvelado que bebieron "agua y un poco de vino" (Vilaplana dijo ante la jueza que fue una botella) y que él se encontraba en "óptimas condiciones" para hacer su trabajo. No ha recordado, sin embargo, a qué hora exacta despidió a Vilaplana en el parking y ha vuelto a asegurar que de allí se fue caminando de nuevo al Palau. Eso sí, sin escolta que pueda acreditar si esta información es cierta y sin imágenes de su entrada al edificio, puesto que se borraron según lo establecido en el protocolo de seguridad a los 15 días (dos testigos aseguraron a El País que Mazón no llegó al Palau antes de las 19.45h, cuando el parking está a diez minutos caminando. Qué hizo en esa hora sigue siendo una incógnita). La única certeza que Mazón ha sido capaz de resolver es que se puso un jersey porque hacía frío y él cuando hace frío se pone un jersey. Literal.

Los vocales de la comisión no le han preguntado, sin embargo, por la factura de aquella comida (un año después, sigue sin facilitarse) o si, tal como publicó LaSexta, Pradas le informó en esa llamada de las 17.37h. de las inundaciones en Utiel y él, sin embargo, siguió en El Ventorro como si nada una hora más.

Por lo demás, la defensa de Mazón se ha basado en el ataque, aludiendo de nuevo al supuesto "apagón informativo" de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a las predicciones erróneas de la AEMET o a las obras no aprobadas en el barranco del Poyo. De hecho, ha desdeñado el uso del Es-Alert porque no cuenta con un protocolo formal pese a que en el verano anterior a la DANA la propia Generalitat valenciana ya informó de su existencia en una circular enviada a diferentes municipios. El 21 de febrero de 2023, Interior también anunció la puesta en marcha de este sistema a disposición de las Comunidades Autónomas.

En su intento de exculparse, Mazón también ha cuestionado a Rufián la información que tenía de las horas en las que habían muerto algunas de las víctimas de la DANA. "¿Cómo sabe usted a qué hora murieron?", le ha preguntado sorprendido. El diputado de ERC ha sido tajante: "Porque está en el auto de la jueza".

Efectivamente, la mayoría murió antes que se enviara el mensaje de alerta a las 20:11h. Un aviso del que Mazón se ha desligado por completo al asegurar que Pradas nunca le "solicitó consulta para que se mandara" porque eso no le "corresponde" a él. Una afirmación que, un año después, puede ponerse en cuarentena al conocer que Pradas intentó contactar con él a las 19.10h. y a las 19.36h. para informarle sobre esta herramienta y que sí hablaron a las 20.10h, justo un minuto antes de que finalmente se enviara. Otro agujero negro del que Mazón ha querido escapar en el Congreso.