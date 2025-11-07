Los narcos venezolanos del Tren de Aragua llegan a España: cae su primera célula

Agentes de la Policía Nacional conducen a uno de los narcotraficantes del Tren de Aragua detenidos hacia un coche patrulla, en el operativo conocido el 7 de noviembre de 2025.

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas que presuntamente integraban la primera célula asentada en España del Tren de Aragua, una estructura criminal originaria de Venezuela expandida a otros países dedicada a ejecutar asesinatos, extorsiones, secuestros y traficar con drogas y personas.

La Dirección General de la Policía ha informado este viernes de esta operación, denominada Interciti, que tuvo una primera fase en marzo de 2024 cuando fue arrestado en Barcelona el hermano del líder internacional de la organización, que pretendía expandir su estructura.

En esta segunda fase, los agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han arrestado a 13 miembros del Tren de Aragua: ocho en Barcelona, dos en Madrid y otras tres detenciones en Girona, A Coruña y Valencia.

Los agentes han desmantelado también dos laboratorios dedicados a elaborar cocaína rosa, conocida como tusi, una actividad habitual de esta organización, y se han intervenido en cinco registros en Barcelona, Madrid, A Coruña y Girona diversas cantidades de drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana indoor.

Los arrestos son el resultado de las investigaciones realizadas por el grupo de trabajo creado ad hoc por la Policía Nacional para luchar contra la implantación de esta organización criminal en España, contando –en esta investigación- con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y el proyecto AMERIPOL-ELPACCTO 2.0 de la Unión Europea (UE).

El Tren de Aragua es un grupo que ha cobrado protagonismo en las últimas semanas porque está en la diana de los ataques a supuestas narcoembarcaciones por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe y del Pacífico. La última conocida, esta misma madrugada, que eleva ya a 69 los supuestos traficantes asesinados. Washington aún no ha aportado prueba alguna de la pertenencia de estas personas a bandas de traficantes o armadas, lo que hace que la oposición denuncie estas muertes como "ejecuciones extrajudiciales".

De dónde viene

Esta banda criminal nació en las cárceles de Venezuela, creció hasta cruzar sus alambradas, extenderse en barrios, pueblos y ciudades, correr por América Latina usando las rutas de la inmigración y, así, llegar hasta EEUU, donde se desconoce su penetración real pero donde Trump la usó profusamente en su campaña electoral de 2024.

La organización Insight Crime, un tanque de pensamiento sobre delincuencia y criminalidad con sede en Washington, ha elaborado un informe en el que repasa su evolución y la define claramente. "El Tren de Aragua es la estructura criminal más poderosa de Venezuela y el único grupo local que ha logrado afianzarse en el extranjero. El grupo pasó de ser una banda carcelaria a convertirse en una amenaza de naturaleza transnacional con un amplio portafolio criminal", exponen sus expertos.

