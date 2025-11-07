EEUU acelera en el Caribe: ataca otro buque de supuestos 'narcos' y suma ya 69 personas asesinadas

Imagen del vídeo difundido por el Departamento de Guerra de EEUU del último ataque a un buque en el Caribe, el 7 de noviembre de 2025.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció esta pasada noche la destrucción de un nuevo buque supuestamente asociado al narcotráfico y el asesinato de los tres tripulantes, sumando así 69 personas eliminadas en estos operativos en aguas internacionales.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el ataque por medio de su cuenta de Truth Social y aseguró que el bote traficaba "estupefacientes en el Caribe". A bordo se encontraban tres personas que fueron eliminadas, de acuerdo con el secretario, quien agregó una advertencia "si continúan traficando drogas, los mataremos".

Hegseth acompañó su publicación con un vídeo en blanco y negro sin sonido del ataque al bote, también resaltó que el ataque fue ordenado por el presidente, Donald Trump, como ha referido en todos los ataques pasados.

Con este nuevo ataque, se suman más de 20 botes destruidos y al menos 69 personas eliminadas, supuestamente asociadas al crimen organizado, pero sin conocer detalles sobre su identidad.

Este jueves, una iniciativa demócrata en el Senado para restringir la campaña militar de Trump en aguas internacionales fracasó al conseguir 49 votos a favor y 51 en contra; la bancada republicana logró contener el intento simbólico de la oposición por reducir los ataques. Era una iniciativa simbólica, pero que eleva la temperatura en la zona, porque deja vía libre para que continúen las operaciones del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico Oriental, que se están llevando a cabo desde agosto pasado.

¿Pero es acaso legal?

Pese al sprint en sus ataques (van tres en menos de una semana), la Administración de Trump reconoció ayer ante el Congreso que no puede justificar legalmente, de momento, un futuro ataque de EEUU a Venezuela y afirmó que por ahora no planea incursiones en ese país, dentro de su campaña militar contra el narcotráfico, informaron medios norteamericanos este jueves.

Los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Hegseth, dieron este miércoles detalles a los legisladores sobre los planes de la campaña, sin lamentar nada de lo ocurrido ni dar explicaciones ni pruebas. En la reunión, donde también participaron miembros del Departamento de Justicia, especificaron que la "orden de ejecución" que inició en septiembre la operación antidrogas en aguas internacionales - cercanas a las costas de Venezuela en el Caribe y Colombia en el Pacífico- no se extiende a objetivos terrestres.

Altos funcionarios no descartaron la posibilidad de acciones militares contra instalaciones y líderes de carteles dentro de Venezuela en un futuro, según declararon testigos a la cadena CNN.

Trump ha insistido en que están evaluando ataques terrestres, al tiempo que recrudecido la retórica contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa de "liderar una red de narcotráfico".

En octubre, ya medios estadounidenses habían reportado sobre una opinión del Departamento de Justicia para justificar posibles ataques terrestres contra carteles designados como organizaciones terroristas internacional por la Administración del republicano.

Según una fuente familiarizada con el tema, citada por CNN, el documento de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia incluye una lista de 24 organizaciones criminales con base en Latinoamérica que la Administración Trump estaría autorizada a atacar, aunque funcionarios gubernamentales buscan otras opiniones que justifiquen futuras incursiones. "Lo que es cierto hoy puede que no lo sea mañana", dijo la fuente, que señaló que Trump aún no ha decidido cómo abordará la situación en Venezuela.

En lo que especialistas consideran como su mayor despliegue marítimo desde la primera guerra del golfo Pérsico (1990-1991), EEUU mantiene en aguas caribeñas unos ocho buques de guerra -entre ellos seis destructores-, tres buques anfibios y un submarino en la zona. La operación, que ha provocado el rechazo de Caracas, Bogotá y aliados como Brasil, Nicaragua y Cuba, también incluye el envío del portaaviones nuclear Gerald R. Ford, el mayor y más moderno de la flota estadounidense, que este martes pasó por el Estrecho de Gibraltar, de camino al Caribe.

¿Qué le ha dado a Trump con América Latina? Una abierta hostilidad que intimida Tras años de descuido de la región, el presidente de EEUU pone sus ojos en el sur para reafirmar su hegemonía. Las drogas, la inmigración y el poder creciente de China son sus preocupaciones, pero las aborda con armas, no con cooperación.