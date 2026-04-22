La "prioridad nacional" se le enquista al PP: "Vox nos ha metido en un laberinto"

Los pactos de gobierno entre PP y Vox para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura y a Jorge Azcón en Aragón empieza a pasar factura a Génova. La introducción del concepto "prioridad nacional" en los acuerdos programáticos firmados por ambas formaciones ha obligado al PP a hacer un ejercicio de supuesta pedagogía para demostrar que no dice lo que se interpreta: que los españoles tendrán prioridad, por ejemplo, para entrar en el sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social o para obtener ayudas, subvenciones y prestaciones públicas.

"Hay que leer los papeles. No interpretarlos. ¿De verdad que no hemos leído lo que se ha pactado? De lo que se habla (en el documento) es del arraigo, con independencia de la nacionalidad de esa persona. Y además se dice que será de acuerdo a las leyes", señalaba a los periodistas este miércoles Alberto Núñez Feijóo en los pasillos del Congreso en relación con el pacto extremeño.

En efecto, ese texto hace referencia en esos puntos al "arraigo" como mérito para acceder a esas ayudas, pero también habla de "eliminar criterios que favorezcan el desarraigo social" o excluir del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales "a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital". Por no hablar de la supresión "total" de subvenciones a ONGs que favorezcan la "inmigración ilegal".

María Guardiola. Europa Press via Getty Images

¿Prioridad nacional es lo mismo que arraigo? Desde el anuncio del acuerdo, el PP ha hecho todo lo posible para rebajar su "profundidad". En primer lugar, el secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmaba este lunes que Cáritas seguiría recibiendo ayudas para atender a migrantes, pese a que Vox había expresado públicamente lo contrario. "Pueden estar completamente tranquilas con este acuerdo, porque no les va a afectar”, dijo. Y sobre la cacareada 'prioridad nacional', expuso: "No es un criterio eliminatorio, es una cuestión más a la hora de conceder ayuda (...) Es razonable que la vinculación con el territorio, el arraigo real, tenga peso”.

Vox, por su parte, asegura que el concepto de "prioridad nacional" no quedará en "papel mojado" y que se va a replicar en todos los pactos que se puedan suscribir, con Castilla y León y quizá Andalucía en el horizonte. "Cuando uno negocia bien, y en el acuerdo se ven las costuras de los detalles, está garantizado que todo lo importante va a llevarse a la práctica", decía este fin de semana el diputado de Vox, Carlos H. Quero, a El País.

La incomodidad que generan estos pactos es evidente en las filas populares. Un sector del partido cree que el acuerdo extremeño les ha metido "en un laberinto". De hecho, barones importantes como la madrileña Isabel Díaz Ayuso o el andaluz Juanma Moreno Bonilla - el próximo que se va a enfrentar a Vox en las urnas - ya han expresado sus dudas sobre la viabilidad legal de algunos de los puntos acordados. "Yo creo en la ley y en el orden y, por tanto, pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos", se expresaba hace algunos días Ayuso. “Me quita el sueño el bloqueo de Vox y su ideario político. Estamos muy alejados en políticas de igualdad y en la protección de las personas más vulnerables”, decía, por su parte, el candidato andaluz.

Además, el propio PP ha decidido tumbar la moción sobre "prioridad nacional" que pretendía impulsar Vox este miércoles en el Congreso de los Diputados. El mismo concepto que el aplicado (y apoyado por los populares) en los pactos de Extremadura y Aragón, pero que a nivel nacional no ha encontrado 'acomodo'.

Moreno Bonilla y Ayuso, con Núñez Feijóo al fondo Europa Press via Getty Images

Génova se defiende asegurando que dice 'sí' a la prioridad nacional, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado a nivel autonómico. "Esto es, basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley". Por ello, presentó una enmienda para eliminar la parte que defendía que los españoles tienen prioridad en cualquier prestación. El PP proponía adecuar la redacción al "texto aprobado" en Extremadura, pero Vox lo rechazó. "Respaldamos todos los puntos que ya incorpora el acuerdo en Extremadura. Otros, no recogidos, no. El sentido de nuestro voto será consecuente con esa disconformidad puntual", dicen fuentes de Génova.

Pese a todo, en el PP el objetivo es conseguir que haya gobiernos autonómicos y el siguiente en forjarse ha sido el de Aragón este miércoles. El acuerdo programático, eso sí, mantiene la denominada "prioridad nacional" y añade un capítulo específico sobre migración. "Es clave para ellos”, dicen fuentes negociadoras del PP en esta región.

Los cercanos al aragonés Jorge Azcón admiten que han tenido que tragar con algunos sapos, pero que lo importante es "el día a día" una vez se ponga en marcha el gobierno. "Lo de Cáritas estaba en el pacto que hizo para Valencia y no pasó nada. No se va a hacer nada ilegal y nadie va a quedar desatendido", añaden, recordando que "los resultados fueron los que son" y que ahora tocaba entendimiento con Vox.