Eduardo Madina habla así de Irene Montero y se convierte en uno de los vídeos más compartidos

Eduardo Madina, exdiputado del PSOE, ha protagonizado uno de los vídeos más compartidos de las últimas horas en Twitter.

En esa escena, el político explica en Hoy por Hoy de la Cadena Ser su particular visión de todo lo que está ocurriendo con la ley del 'sólo sí es sí'. En este aspecto, recalca que "el consentimiento en esta ley se reforzaba, pero no llegaba por primera vez a la legislación española".

Además, subraya que "es muy importante el impacto que tenga en las fuerzas políticas que componen el Gobierno, sus aliados etc": "Es más importante en la sociedad, especialmente en las mujeres, que intuyo y supongo, que asisten también atónitas a lo que están viendo y escuchando en estos días".

Y, a partir de ahí, comienzan las palabras más sonadas de Madina: "No doy crédito a la entrevista de ayer que tuviste con la ministra de Justicia. Primero porque no se nos escapa que las leyes no las ha hecho Irene Montero ella sola. Parece que es una llanera solitaria, ella sola decidiendo contra todo el criterio. No no".

"Si esta es una ley que ha rebajado las penas de tal manera que, como dijo ayer la señora Llop, las agresiones sexuales tienen menos carga penal que un robo, es una ley colegiada que pertenece al conjunto del consejo de ministros como todas. O al menos como eran todas hasta hace unos pocos años", destaca Madina.

El exdiputado admite que no entiende nada "esto de querer dejar sola a Irene Montero en la legislación de una ley que parece que se la ha inventado ella un día apretando un botón y colocándola ella en el BOE".

Madina repite que se trata de una "ley colegiada" y lamenta que "no se entiende bien qué ha pasado, porque colocar en el centro de la legislación o reforzar más jurídicamente el valor del consentimiento para proteger más a las potenciales víctimas de agresiones sexuales y de violaciones no requiere que termine esto en 400 revisiones de condena".

"Se explica todo mal y ojalá sean capaces de salir de aquí por acuerdo porque esta ley la hicieron por acuerdo, no la hizo Podemos solo", zanja.