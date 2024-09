Luz verde a la regularización de medio millón de migrantes: el Congreso pone la vista en noviembre

Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

La Mesa del Congreso ha desbloqueado este martes la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regular a más de millón de migrantes residentes en España, poniendo fin a las prórrogas del plazo de enmiendas que se han venido sucediendo semana tras semana durante meses.

Tal y como han acordado PSOE y Sumar, los grupos parlamentarios deberán presentar sus enmiendas al articulado de la ILP antes de las seis de la tarde de este miércoles. El siguiente paso será debatir la ley y las enmiendas en ponencia y comisión para después elevar un dictamen al Pleno del Congreso para su aprobación, lo que se calcula para la segunda quincena de octubre.

En este sentido, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha señalado este martes que intentarán que la ILP para la regularización de migrantes pueda culminar su tramitación y llegar a su aprobación definitiva "lo más pronto posible". "Intentaremos que sea lo más pronto posible por las personas afectadas que son muchas en esta cuestión", ha asegurado Micó en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, ha recordado que se trata de una iniciativa legislativa popular y que la han puesto "encima de la mesa" los actores implicados, la gente inmigrante y las diferentes asociaciones relacionadas con el tema. Asimismo, ha explicado que los grupos parlamentarios tienen que intentar que la voluntad que esta regularización "sea una realidad".

"Entendemos también que hace falta, ahora que tenemos un principio de acuerdo entre el Grupo Plurinacional Sumar y el Partido Socialista, negociar con los otros partidos del Partido del arco parlamentario para que esto pueda acabar siendo una realidad", ha apuntado.

En esta misma línea, ha denunciado que "la derecha y la extrema derecha" esté llevando "muy al extremo" los temas de inmigración. "Por tanto, entiendo que deberemos de buscar estos acuerdos dentro del marco de los partidos políticos que dimos apoyo a la investidura", ha subrayado.

Por su parte, Javier Sánchez, de Podemos, ha recalcado que, desde su formación, no entienden "muy bien" este acuerdo. "La regularización va a ser posible no solamente si se ponen de acuerdo dos partidos, sino si está de acuerdo la mayoría de la Cámara, en este caso la mayoría de la investidura. ¿De qué sirve que PSOE y Sumar hagan hoy otro anuncio si, por ejemplo, cuando esta ley llegue a la comisión que la tiene que tramitar, Junts vota en contra?", ha preguntado.

Podemos reclama "menos anuncios y más trabajo"

En este sentido, Sánchez ha pedido "menos anuncios y más trabajo" para alcanzar una mayoría que permita que se lleve a cabo esta regularización y sea una realidad "cuanto antes". "Pedimos que se trabaje, que se movilicen todas las energías, pero además que se haga con una perspectiva amplia y generosa", ha subrayado.

En todo caso, ha indicado que, cuando comience la tramitación, desde Podemos van a reclamar que los plazos de regularización se amplíen y que no solamente llegue al 1 de noviembre de 2021, sino a cuando entre en vigor la ley. "Esto es lo que se hizo, por ejemplo, con otras regularizaciones del pasado, como la que hizo Felipe González, José María Aznar o incluso José Luis Rodríguez Zapatero", ha explicado.

Igualmente ha dicho que "lo importante" es que esta regularización sea amplia y que dote de derechos a los vecinos y vecinas que ya viven en España, que trabajan y tributan y que "hasta ahora vienen siendo tratados como ciudadanos de segunda por parte de las Administraciones Públicas".

En abril recibió el apoyo del 90% de la cámara baja

La ILP, respaldada por 700.000 firmas, llegó al Congreso la pasada legislatura y fue calificada por la Mesa del Congreso el 14 de diciembre de 2021. En abril de este año fue tomada en consideración por el Pleno, con el respaldo del 90% de la cámara, incluyendo PP y PSOE, y el 13 de junio superó otro debate de totalidad rechazándose un texto alternativo de Vox.

En las últimas semanas, a raíz del debate en materia de inmigración, el socio minoritario del Ejecutivo y Podemos han exigido a los socialistas "aprobar de una vez por todas" la ILP. Aunque no son los únicos, en junio, ERC también presentó un escrito en la Cámara Baja pidiendo que no hubiese más prórrogas del plazo de enmiendas asegurando que no se puede "consentir" que esta iniciativa popular "caiga en el cajón del olvido de la tramitación parlamentaria".