Macarena Olona sorprende al decir por quién haría campaña: "El candidato que yo votaría"

La exdirigente de Vox Macarena Olona ha reconocido en su perfil de Twitter que votaría a David Romero, un propietario gallego de un apartamento en alquiler en Vigo que se hizo famoso por su intervención en el programa de televisión laSexta Xplica.

Tal y como contó en el programa, él solo pide 500 euros al mes a sus inquilinos por un piso de más de 80 metros cuadrados: "Yo no quiero ganar dinero. Es conciencia social, simplemente. Es empatía con la gente. No quiero ganar dinero porque no lo necesito".

El propietario aseguró que los inquilinos llevan tres años alquilados y afirmó que "son buena gente, chavales de menos de 30 años". "Ella trabaja en una tienda, él en la construcción y son super majos. Yo encantado de la vida que formen su familia, su proyecto de vida", especificó.

Incluso Romero llegó a contar que ella, que era de Bilbao, se mudó a Vigo porque le dijo que era imposible emanciparse y que gracias a su alquiler podía ahorrar y llegar a final de mes.

Olona, que ha compartido estas palabras, ha elogiado a Romero junto al hashtag de conciencia social: "El candidato que yo votaría y por el que haría campaña. Si hubiera listas abiertas".