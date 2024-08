Madrid saca pecho de que Sanidad asuma sus medidas frente a la mpox a pesar de que las acordó con la UE 

Europa Press via Getty Images

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, se ha felicitado este miércoles de que el Ministerio de Sanidad haya asumido algunas de las medidas propuestas por el Ejecutivo madrileño para hacer frente a la situación derivada del brote de mpox en África como "reforzar" la Sanidad Exterior, cuya función es "informar, detectar y comunicar cualquier enfermedad que se produzca" en fronteras, o la reunión previsiblemente este mismo jueves para abordar los detalles de la estrategia de vacunación.

No obstante, ha obviado que esas medidas fueron acordadas el lunes por todos los países de la UE.

El Ministerio de Sanidad ha reunido este miércoles a las Comunidades Autónomas en la Comisión de Salud Pública para analizar la situación de mpox en España, un encuentro en el que se ha acordado reforzar las medidas para la detección y control del virus, con la vigilancia de los nuevos clados.

Según ha explicado Matute al término del encuentro, se va a reforzar la Sanidad Exterior, profesionales dependientes del Ministerio de Sanidad que operan en los aeropuertos. En concreto, según fuentes de la Consejería madrileña, se ofrecerá "información por parte de Sanidad Exterior del modo de transmisión de mpox, del riesgo de transmisión, con el fin de detectar precozmente los posibles casos de mpox".

"Es fundamental aumentar la información no sólo de los viajeros, como se ha comentado, sino de las operadoras, de la Guardia Civil, de la Policía y que sepan cómo se transmite la enfermedad, cómo hay que protegerse y dónde está el peligro", ha destacado la titular de la Consejería.

Al hilo, ha defendido que "esto no es alarmar" sino "hacer las cosas bien y con procedimiento". "Es fundamental implantar un procedimiento, en este caso en los aeropuertos, que en función del nivel de alarma y el nivel de la enfermedad, nos pueda permitir desplegar una serie de escenarios que ya tenemos que tener preparados", ha remarcado.

El departamento que dirige Mónica García ha aclarado que se están terminando de definir los grupos concretos de viajeros que se les ofrecerá la vacuna en función del viaje y las características personales. "Se tienen que vacunar aquellas personas que van a tener un contacto íntimo estrecho con las personas que estén allí o que pueden tener una práctica de riesgo", ha defendido Matute, que ha recalcado la importancia de Sanidad Exterior para una "detección precoz".

Para eso, ha apostillado, hay que "estar preparados" y "trabajar ya en un protocolo que nos permita detectar a esas personas que viajan de esos países en riesgo, para que si cambia el perfil epidemiológico, cambia la gravedad, podamos empezar a actuar con distintos niveles en función de lo que esté ocurriendo y lo que hayamos pactado". "Con lo cual nuevamente se nos da la razón", se ha felicitado.

MADRID RECLAMA MÁS RECURSOS

En este marco, Madrid ha pedido durante el encuentro al Ministerio que provea "de los recursos humanos y materiales que sean necesarios para esta alerta sanitaria". "Necesitamos tener todo el material necesario para el diagnóstico, para el tratamiento y para la protección de nuestros profesionales, así como la cantidad de vacunas suficientes", ha remarcado.

Desde el Ministerio se ha indicado que actualmente hay stock de dosis suficientes y, además, se puede contar con las que se encuentran en la reserva estratégica. Pese a ello, la consejera ha trasladado la preocupación por la privatización de la "reserva estratégica del Ministerio de Salud, que hasta ahora estaban gestionando de forma pública".

"En este sentido, si el manejo es eficiente, no tenemos nada que decir. Pero volvemos a decir en la Comunidad de Madrid, el hacer una gestión externa con unas reglas del juego bien establecidas, no quiere decir que no trabajes por la Sanidad Pública, que es por lo que todos estamos trabajando. Y ahora lo demuestra el propio Ministerio", ha indicado.

En cuanto a la vacunación, ha dicho, "no hay que alarmar a la población porque la vacunación no ha de ser masiva". "Las indicaciones en el momento actual son personas que tienen prácticas sexuales de riesgo y o con múltiples parejas, personas que han tenido un contacto estrecho con un paciente, profesionales que tienen contacto estrecho, directo con pacientes o con secreciones derivados de estos pacientes y pacientes inmunodeprimidos. No obstante todo esto está indicado por un médico que evalúa caso por caso y dice si hay que vacunarse, cuándo y cómo hay que vacunarse", ha concretado.

En la Comunidad de Madrid se ha aumentado el horario en los centros de vacunación, donde se aplicaba a unos 200 pacientes a la semana y ahora se está llegando a 93 personas al día.

"Los viajeros que vayan a África si no tienen prácticas de riesgo no tienen por qué vacunarse. Lo que sí que tienen que estar es bien informados de cuál es la transmisión, cuál es el riesgo de adquirir la enfermedad y cómo prevenir esa adquisición. Esta enfermedad se contagia por un contacto directo estrecho de las lesiones de las vesículas que hay en la piel o de material, tejido, ropa de cama, toallas que han estado en contacto directo con un enfermo", ha explicado.

PONER APELLIDO AL VIRUS

En cualquier caso, la consejera madrileña se ha felicitado del acuerdo para "monitorizar y ver qué tipo de virus tiene cada paciente, porque a día de hoy el Centro Nacional de Microbiología no es capaz de diferenciar las variantes" pero, por contra, ha rechazado medidas como el control del virus en el agua, algo "que no tiene ningún sentido".

"En Madrid estamos preparados para hacer frente a esta alerta sanitaria y para tratar a los pacientes que vengan y evitar que haya una transmisión comunitaria y no obstante no nos dormimos porque este virus puede cambiar y de ahí la importancia de esa vigilancia que queremos se haga no sólo en los aeropuertos sino en toda nuestra población para poder actuar de forma inmediata teniendo previstos todos los escenarios que puedan ocurrir", ha resaltado.

Finalmente, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población porque el riesgo de contagio "es bajo" y además la Comunidad "hace los deberes".