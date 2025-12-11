Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un país de la OTAN prepara el último gran envío de estos cazas a Ucrania mientras la tecnología de drones avanza en otra dirección
La entrega de los aviones de combate no le saldrá gratuita a Kiev.

Rafael Gómez
Cazas MIG-29 polacos, en una imagen de archivo

Polonia, país perteneciente a la OTAN, está preparando el envío a Ucrania de cazas MIG-29. Se trata de una gran noticia para el país presidido por Volodímir Zelenski, que lleva tiempo pidiendo a sus aliados el suministro de nuevas unidades de esos aviones de combate.

No obstante, Polonia no entregará sus cazas de forma totalmente desinteresada. El país ha indicado que, teniendo en cuenta los avances que están experimentando los drones durante la guerra, va a pedirle a cambio a Ucrania que le suministre tecnología relacionada con los vehículos no tripulados (y también con misiles).

En concreto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Polonia ha publicado un comunicado en su cuenta oficial en la red social X en el que ha anunciado que "se están llevando a cabo negociaciones con Ucrania para la transferencia de los aviones MIG-29".

"Esta transferencia se basa en que estos hayan alcanzado su vida útil prevista y en la falta de perspectivas de modernización dentro de las Fuerzas Armadas Polacas", se justifica en el texto. No obstante, desde las fuerzas armadas polacas han subrayado que "aún no se ha tomado una decisión definitiva".

"La donación de aeronaves formará parte de la política de la Alianza de apoyo a Ucrania y de mantenimiento de la seguridad del flanco oriental de la OTAN. Las misiones de los MIG-29 retirados serán desempeñadas por aviones F-16 y FA-50", se detalla en el comunicado.

El 'precio' que Polonia pide por sus cazas MIG-29

En cuanto a la tecnología de drones, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Polonia ha explicado que "simultáneamente, en relación con la transferencia de aeronaves, se están llevando a cabo negociaciones con Ucrania para el suministro de tecnologías seleccionadas de drones y misiles a Polonia".

En ese sentido, las fuerzas armadas polacas han destacado que "el objetivo no es solo compensar a Polonia por la pérdida de equipos, sino, sobre todo, adquirir y desarrollar conjuntamente nuevas competencias en defensa e industria".

