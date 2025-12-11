Arranca el plan de disparar láseres desde satélites a la Tierra para potenciar los paneles solares a un nuevo nivel

La escena tecnológica volvió a moverse esta semana con la aparición pública de Overview Energy, una startup estadounidense que, según detalla el medio especializado Interesting Engineering, pretende convertir en realidad una idea largamente imaginada: captar energía solar desde el espacio y enviarla a la Tierra mediante láser. Su propuesta busca algo ambicioso, casi futurista: suministrar electricidad de forma ininterrumpida durante las 24 horas utilizando satélites situados en órbita geosincrónica.

Overview está desarrollando paneles solares de gran escala para colocarlos a unos 35.400 kilómetros sobre la superficie terrestre (una posición GEO donde los satélites permanecen fijos sobre un punto del planeta). Allí, libres de la alternancia día-noche y de la atmósfera, estos paneles recibirían luz solar de manera continua. Pero la innovación no termina ahí. La empresa planea transmitir la energía captada mediante láseres infrarrojos hacia parques solares en tierra, permitiéndoles operar también durante la noche.

En su comunicado, Overview revela que ya ha realizado una demostración aérea significativa. "Transmitimos energía desde una aeronave en movimiento a un receptor en tierra", explica la compañía. Durante el ensayo, una avioneta envió energía a través de un láser hasta un receptor situado aproximadamente a cinco kilómetros de distancia. El éxito de esta prueba, junto con la validación en laboratorio de sistemas ópticos capaces de gestionar miles de vatios, representa un avance clave para una empresa fundada hace apenas dos años.

Hasta el momento, Overview ha recaudado 20 millones de dólares, destinados en gran parte a estas primeras etapas de experimentación. Su hoja de ruta marca un objetivo claro: lograr una demostración funcional en órbita terrestre baja en 2028 y, si todo sigue según lo previsto, iniciar operaciones comerciales en 2030, lo que incluiría la primera transmisión de megavatios desde el espacio.

La carrera por la energía solar espacial se intensifica. Otras compañías, como Aetherflux, también trabajan en constelaciones de satélites capaces de recoger luz solar en órbita baja. Star Catcher, por su parte, explora soluciones para alimentar naves y satélites directamente desde el espacio. Sin embargo, los retos técnicos siguen siendo enormes. Informes recientes de la NASA señalan la dificultad de ensamblar grandes estructuras en órbita, operar de forma autónoma en GEO y mitigar riesgos asociados al uso de microondas o láseres potentes.