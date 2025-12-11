Pregunta si le va a pagar las horas de prueba en el restaurante y el revuelo por lo que le responde el dueño es tremendo

El profesional en el sector hostelero Jesús Soriano, conocido en las redes sociales como @Soycamarero, se ha hecho eco de una conversación por WhatsApp de una persona que hablaba con el dueño de un restaurante para confeccionar una entrevista para entrar a trabajar.

La respuesta del dueño ha causado indignación, y mucho, considerándose injusto para el entrevistado. En la conversación la empezaba el aspirante, interesado en hacer una entrevista. "Ok. Pásate para una entrevista, ya me dices cuando te va bien", ha contestado de primeras el dueño.

Quedaron para la semana siguiente, un viernes, pero por motivos de estudios no podía acudir a las 13:00, pero que estaba disponible a partir de las 15:000 horas, por lo que finalmente pactaron hacer una "prueba-entrevista" a las 20:30 horas, exigiéndole que debía llevar ropa y calzado de color negro para integrarse como camarero.

Jesús ya advertía de lo que se venía: "Hizo la pregunta tabú este compañero". Un día más tarde, el aspirante volvió a escribir al dueño del local y le preguntó cuánto duraba la prueba y a cuánto pagaban la hora, "para organizarme un poco".

La respuesta del dueño que ha indignado a muchos (y a otros no tanto)

La respuesta del dueño fue instantánea y ha provocado un gran revuelo. Le contestó: "Nada, vamos a dejarlo, ya está cubierta la vacante". Ante la pregunta de si las horas trabajadas se las pagarían, el encargado no lo vio con buenos ojos y, pensándose que iba a trabajar para él gratis, cortó de raíz la prueba.

En los comentarios, el enfado ha crecido: "Sí, ya está cubierta por los demás empleados...". "Cuando pides que les pagues por trabajar ya no les parece bien...", ha contestado la usuaria Beatriz.

Hay una usuaria que no lo ha visto mal: "Yo lo siento, pero jamás entenderé lo de pagar una entrevista/prueba. Yo soy manicurista y jamás me han pagado por ir a hacer unas manos en una prueba, además a mí no se me pasa por la cabeza pedir dinero. Es que hay cosas que no tienen sentido". Y se queda tan ancha.