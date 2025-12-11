De Elon Musk a Mark Zuckerberg, pasando por Sam Altman: la revista 'Time' elige a los arquitectos de la IA como persona del año

IA está aquí. La prestigiosa revista Time, que el año pasado eligió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como persona del año 2024, no ha necesitado preguntarle a un chatbot inteligente para elegir a los arquitectos de la inteligencia artificial como persona del año 2025.

En su famosísima portada, el medio estadounidense ha destacado el papel de los que fueron los que dieron el pistoletazo de salida al uso generalizado de la IA en todo el mundo.

Y sí, la persona del año está compuesta por un total de 8 personas. Entre ellos, Elon Musk (xAI), Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI), Mark Zuckerberg (Meta), Dario Amodei (Anthropic), Fei-Fei Li (Stanford/World Labs), Lisa Su (AMD) y Demis Hassabis (DeepMind).

La prestigiosa revista ha puesto en valor el trabajo de los que han impulsado una IA que, conforme van pasando los meses, se está amoldando en tiempo y forma a muchas herramientas, aplicaciones y, en general, al día a día de la gente.

Time ha recordado el revuelo que causó el lanzamiento desde China de DeepSeek, un nuevo modelo de inteligencia artificial que causó un gran impacto en los mercados. Tal fue el revuelo que, al día siguiente, Sam Altman , Larry Ellison y Masayoshi Son acudieron a la Casa Blanca para anunciar una inversión de 500.000 millones de dólares para poner en marcha centro de datos de IA en Estados Unidos.

La tecnología "más impactante de nuestro tiempo"

Pero la revista estadounidense ha reconocido que ese primer paso fue una revolución que todavía se sigue viviendo en nuestros días. "Esas historias desataron un millón de debates sobre lo disruptiva que sería la IA para nuestras vidas. Ningún líder empresarial podía hablar del futuro sin mencionar el impacto de esta revolución tecnológica. Ningún padre o profesor podía ignorar cómo la usaba su hijo adolescente o alumno", destacan.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, ha explicado a Time que la actual influencia de la IA en el mundo es tal, que "toda la industria la necesita, toda empresa la usa y toda nación necesita construirla". "Esta es la tecnología más impactante de nuestro tiempo", ha señalado.

Su apuesta por elegir a los arquitectos de la IA es tal que han justificado este paso con el que dieron en enero de 1950, al colocar en portada a Mark III, una computadora de 500.000 dólares, construido por la Armada, que había transformado la ciencia y ayudaba a los investigadores a imaginar un nuevo futuro. Ponen de ejemplo ello, asegurando que la IA puede ser esa gran revolución de los nuevos tiempos.

La prestigiosa revista ha asegurado que este nuevo reconocimiento a los asistentes inteligentes y a los avances de los últimos años se debe a que este año, "nadie tuvo un impacto mayor que las personas que imaginaron, diseñaron y construyeron la IA".

"La humanidad determinará el camino a seguir de la IA, y cada uno de nosotros puede desempeñar un papel en la determinación de su estructura y futuro. Nuestro trabajo la ha entrenado y mantenido, y ahora nos encontramos moviéndonos a través de un mundo cada vez más definido por ella", ha defendido el citado medio.

No es oro todo lo que reluce

Sí es cierto que hasta en Time también se advierte que todo lo que tiene de bueno también lo tiene de malo, haciéndose eco de las advertencias de algunos investigadores que apuntan a que la IA puede llegar a engañar.

De ahí nace la principal duda desde hace años, ¿será capaz la IA de superar a la humanidad? Todavía no lo sabemos, pero lo que sí ha pasado y la revista norteamericana ha destacado es la desinformación y los deepfakes, vídeos que no son reales que tratan de suplantar la identidad de otras personas.