Ramón Vallès, piloto, revela la estricta norma que siguen los pilotos para beber café dentro de la cabina: "Siempre por la zona trasera izquierda"

En la aviación nada se deja al azar. Cada movimiento que se desarrolla en el avión, por simple que pueda parecer, siempre lleva asociado un procedimiento específico. El objetivo, en la mayoría de los casos, es que la acción se lleve a cabo con la máxima seguridad.

Esos protocolos van revisándose a lo largo del tiempo con el objetivo de que los diferentes riesgos se reduzcan. En ese sentido, los accidentes aéreos (más allá de suponer grandes tragedias) sirven para corregir posibles errores en los protocolos y hacer los vuelos cada vez más seguros.

Un buen ejemplo de que en la aviación hay normas para absolutamente todo es que en los vuelos existe un rígido protocolo para algo a priori tan sencillo como que los pilotos se tomen un café.

En ese sentido, Ramón Vallès, comandante de avión, ha destacado en un vídeo en su canal de YouTube (@ramonvalles7409) que "los líquidos son una amenaza importante que pueden afectar a los instrumentos de vuelo".

Por ese motivo, la limpieza general en la cabina de pilotaje la realiza el personal que también limpia la zona de pasajeros, "pero la limpieza de pantallas e instrumentos de vuelo solo la puede realizar un mecánico que está perfectamente entrenado para hacer eso", ha explicado Ramón Vallès.

Cómo se toma un piloto de avión un café en pleno vuelo

El piloto ha precisado que "cuando el personal de cabina de pasajeros accede a cabina para proporcionarle al piloto cualquier tipo de líquido, como podría ser un café o agua, lo hace siempre por la zona trasera izquierda en el caso del comandante o la zona trasera derecha en el caso del copiloto".

El objetivo de esa estricta norma, según ha expresado Ramón Vallès, es "evitar que ningún líquido pueda pasar por encima de los instrumentos y que accidentalmente se pudiera caer y derramarse en los instrumentos de vuelo".

"Se toman muchas precauciones para evitar cualquier derrame de líquidos en la cabina. Es un tema muy importante y delicado", ha resumido el piloto.