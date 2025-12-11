El 'Heavy', camionero español en EEUU: "Cada día gano 177 euros al día haga lo que haga, aunque no trabaje por tornado"

Hay testimonios que se vuelven virales porque destapan realidades laborales que muchos imaginan, pero pocos conocen desde dentro. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con el vídeo de un camionero español afincado en Estados Unidos, conocido en TikTok como El Heavy, quien lleva meses narrando su día a día en carretera bajo la cuenta "Un camino sin destino". Una de sus publicaciones ha despertado una curiosidad enorme al desgranar, con bastante claridad, cuánto gana y en qué condiciones trabaja.

Según explica, su salario diario es fijo: "Haga lo que haga, son 190 pavos". Esta cifra equivale a unos 177 euros y se mantiene tanto si está conduciendo como si pasa horas esperando una carga o detenido por una tormenta o un tornado. En un mes de 31 días, esa cantidad podría ascender a 5.890 dólares, aproximadamente 5.500 euros. A partir de ahí entra en juego el pago por milla, fijado en 60 céntimos por cada una recorrida. Lo llamativo es que, incluso si no llega a las 9.816 millas mensuales, sigue cobrando la tarifa fija, algo que en el sector no es especialmente común.

Las bonificaciones también forman parte de su remuneración. Explica que existen dos tipos: el "Safety Bonus", vinculado a una conducción sin multas ni accidentes, y el "Productivity Bonus", que empieza a aplicarse al superar las 9.810 millas. Entre las 9.000 y 10.000, recibe 3 céntimos extra por milla; a partir de las 10.000, cada milla pasa a pagarse a 70 céntimos. En sus palabras, estas cifras pueden disparar el sueldo mensual: si alcanzara las 12.000 millas, podría llegar a unos 8.400 dólares brutos al mes.

En cuanto a las condiciones laborales, El Heavy señala que su empresa cubre los aparcamientos de pago y ofrece una paga anual que aumenta con la antigüedad. "Ahora, por ejemplo, cuando haga los dos años, me dan una extra de 1.400 pavos", comenta. También destaca la flexibilidad en materia de seguridad: si las condiciones climáticas son adversas o se siente demasiado cansado, puede detenerse sin sufrir presiones. "Oye, que es que está lloviendo mucho y le veo peligroso a la carretera. Párate", asegura que le dicen.

Aun así, no oculta su frustración: "Yo muchos meses no llego ni a las 8000 millas. Es que eso es ridículo". Sabe que otros camioneros recorren más y ganan bastante más. Su relato refleja una mezcla de ventajas, límites y sacrificios que, gracias a TikTok, ha permitido que muchos españoles comprendan mejor cómo funciona realmente el transporte por carretera en Estados Unidos.