Comprobar Primitiva hoy: resultado del sorteo del jueves 11 de diciembre

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva del jueves 11 de diciembre de 2025 que cuenta con un bote de 57.000.000 euros: 12, 13, 14, 20, 38 y 46, siendo el número complementario el 31 y el reintegro el 0. El número premiado en el sorteo del Joker es el 2278934, agraciado con 1 millón de euros.

Resultado del sorteo de La Primitiva

Combinación ganadora: 12, 13, 14, 20, 38 y 46

Número complementario: 31

Reintegro: 0

El Joker: 2278934

La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra tres veces a la semana, los lunes, jueves y sábados. Podrás participar seleccionando un mínimo de 6 número (del 1 al 49) en cada apuesta, pudiendo jugar con apuestas simples o múltiples. El método seleccionado puede aumentar tus probabilidades de ganar el bote de La Primitiva.

La probabilidad de ganar el premio de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) en el sorteo de La Primitiva es de 1 entre 139.838.160. Eso sí, a medida la cuantía del premio se va reduciendo, las posibilidades aumentan considerablemente llegando a tener una probabilidad de 1 entre 10 de ganar el reintegro, es decir, de recuperar el dinero invertido.

El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. En 2023, los números más repetidos han sido el 37 y el 24. Más allá de la combinación de tu apuesta, deberás escoger un número complementario entre el 0 y el 9. Además, durante el sorteo se extrae también el reintegro, cuyo número se asigna de forma aleatoria por los Sistemas Centrales de Loterías.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. De forma conjunta con el sorteo de La Primitiva puedes a El Joker, con el que podrás ganar un premio de 1 millón de euros. Para ello, deberán seleccionar 7 cifras adicionales en tu boleto.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. El HuffPost no se hace responsable en caso de errores u omisiones