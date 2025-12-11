Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Candela Antón, de actriz en 'Merlí' a antropóloga viral por sus reflexiones sobre el mito del esfuerzo: "Lo brillante es que te hacen creer que estas ideas son tuyas"
Sociedad

Candela Antón, de actriz en 'Merlí' a antropóloga viral por sus reflexiones sobre el mito del esfuerzo: "Lo brillante es que te hacen creer que estas ideas son tuyas"

"El poder más eficaz es aquel que te convence de que su visión del mundo es la única posible", ha subrayado.

Rafael Gómez
La antropóloga y actriz Candela Antón en su vídeoTikTok (@candeliousfang)

Candela Antón, actriz conocida por su papel de Berta Prats en Merlí, se ha convertido en antropóloga viral por sus reflexiones acerca de por qué la gente a veces vota en contra de sus propios intereses económicos.

La catalana, quien ejerce como divulgadora de antropología y evolución humana en redes sociales, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@candeliousfang) analizando en profundidad los motivos de esa contradicción.

La antropóloga ha ido más allá de la superficialidad de llamar "tontos" a quienes votan a quienes se aprovechan de ellos y ha señalado que "Gramsci planteó la cuestión de una forma un poco más profunda y lo llamó la hegemonía cultural".

"El poder más eficaz es aquel que te convence de que su visión del mundo es la única posible. Básicamente es la que te vende aspiración en lugar de redistribución, la que te vende meritocracia en lugar de igualdad de oportunidades y, lo más brillante, es la que te hace creer que estas ideas son tuyas", ha explicado Candela Antón.

Por otro lado, la experta ha señalado que "Ong, que hizo sus investigaciones en fábricas malayas en la década de los 80, se encontró con obreras explotadas que defendían a sus patrones sin ningún tipo de política del miedo ni tampoco ninguna coacción".

"Habían interiorizado que el éxito del jefe era progreso para todos"

Esa defensa de los patrones por parte de las obreras explotadas se debió a que "simplemente habían interiorizado que la jerarquía era justa y que el éxito del jefe era progreso para todos", ha expresado Candela Antón.

La antropóloga ha culminado su análisis citando a Bourdieu, quien "llamó a esto violencia simbólica, que básicamente es dominación sin ejercer la fuerza bruta".

Más allá de esas explicaciones, Candela Antón ha terminado el vídeo lanzando la siguiente reflexión: "¿Cuántas veces has pensado 'si trabajo muy duro, seguro que triunfaré'? ¿Cuántas veces has admirado a un millonario hecho a sí mismo? ¿Cuántas veces has sentido que el pobre es pobre porque algo ha hecho mal? Todas estas ideas están beneficiando a alguien muy concreto".

Rafael Gómez
