Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Comprobar Lotería Nacional hoy en directo: resultado del sorteo del jueves 11 de diciembre
Loterías
Loterías

Comprobar Lotería Nacional hoy en directo: resultado del sorteo del jueves 11 de diciembre

Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy jueves 11 de diciembre en directo para saber si tu décimo está agraciado con los premios se ponen en juego en este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado. 

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Lotería Nacional en directo: comprobar resultado hoy jueves 11 de diciembre.
Lotería Nacional en directo: comprobar resultado hoy jueves 11 de diciembre.
21:18
Lotería Nacional: reintegros del sorteo de hoy

Los reintegros del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves, 11 de diciembre de 2025, son para los números acabados en 7, 1 y 8. Puede que no parezca mucho, pero al menos recuperas lo invertido en tu décimo.

21:16
Primer premio de la Lotería Nacional de hoy 

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy jueves 11 de diciembre es el  98.217. 300.000 euros a la serie, 30.000 euros al décimo para los ganadores/as. ¡Muchas felicidades!

21:14
Segundo premio de la Lotería Nacional

El número 30.374 ha sido agraciado con el segundo premio en el sorteo de Lotería Nacional de jueves 11 de diciembre de 2025. Los afortunados acertantes se llevan 60.000 euros a la serie (6.000 al décimo). Los números 30.373 y 30.375, que corresponden al anterior y posterior al segundo premio se llevan el premio por aproximación de 7.470 euros. 

21:13
Lotería Nacional: premio a las extracciones de las 4 últimas cifras

Estos son los números premiados en la Lotería Nacional de hoy con las extracciones a las cuatro últimas cifras, de 75 euros: 3679, 0776, 6315 y 1362.

21:11
Lotería Nacional: resultados extracciones de 3 cifras

Los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy con las extracciones a las tres últimas cifras, dotadas con 15 euros al décimo, son: 783, 173, 123, 032, 940, 919 y 442.

21:06
Premio a las extracciones de 2 cifras de la Lotería Nacional

Las extracciones de dos cifras de la Lotería Nacional de hoy han agraciado a los acabados en: 11, 96, 98, 02, 19, 06, 80, 03 y 81 . Los décimos finalizados en estos dos dígitos están premiados con 6 euros por décimo.

21:00
Lotería Nacional hoy en directo

¡Empieza el sorteo del jueves 11 de diciembre de 2025 de la Lotería Nacional de España! Te recordamos que para seguirlo en directo puedes actualizar esta misma página en donde podrás comprobar tu décimo y conocer el resultado del sorteo con todos los número premiados. ¡Mucha suerte a todos!

20:54
Lotería Nacional: cobrar décimo del 11 de diciembre

Si tu décimo del sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 11 de diciembre tiene premio, podrás cobrarlo a partir de mañana. Si el premio supera los 2.000 euros deberás acudir a una entidad financiera autorizada por Loterías y Apuestas del Estado, si no, podrás cobrarlo en metálico en una administración de lotería.

20:48
Lotería Nacional: reintegros del sorteo de hoy

Los reintegros de la Lotería Nacional de hoy jueves, 11 de diciembre, es decir, los décimos cuya última cifra sea la misma a la del primer premio, están dotados con 3 euros. Al final del sorteo se extraen dos números más que completarán los 3 reintegros que se reparten en la lotería. ¡Recuperarás lo invertido si te toca, algo es algo!

20:40
Premios a las últimas cifras de la Lotería Nacional del 11 de diciembre

Los primeros premios que reparte el sorteo de la Lotería Nacional de España son las extracciones a las últimas 2, 3 y 4 cifras. Si tu décimo de hoy jueves, 11 de diciembre, termina en alguna de ellas, te llevas un premio de 6, 15, 75 euros a la serie respectivamente.

20:28
Premios del sorteo de la Lotería Nacional hoy

En la Lotería Nacional del jueves se reparte un primer premio de 30.000 al décimo y un segundo premio de 6.000 al décimo. Los números anterior y posterior a este primer y segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de España también premiados con 12.000 y 7.470 euros respectivamente.

20:27
Lotería Nacional: ¿a qué hora empieza el sorteo de hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 11 de diciembre arrancará a las 21:00 h (horario peninsular) y tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Para poder comprobar los números agraciados, refresca la página en tu navegador y conoce todos los premios en tiempo real.

20:27
Sorteo Lotería Nacional en directo

¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la Lotería Nacional de hoy jueves 11 de diciembre en directo! En esta retransmisión de El HuffPost te contaremos la última hora del sorteo, los números premiados y podrás comprobar los resultados del sorteo de hoy. ¡Mucha suerte!

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 