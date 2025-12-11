Comprobar Lotería Nacional hoy en directo: resultado del sorteo del jueves 11 de diciembre
Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy jueves 11 de diciembre en directo para saber si tu décimo está agraciado con los premios se ponen en juego en este sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado.
Los reintegros del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves, 11 de diciembre de 2025, son para los números acabados en 7, 1 y 8. Puede que no parezca mucho, pero al menos recuperas lo invertido en tu décimo.
El número 30.374 ha sido agraciado con el segundo premio en el sorteo de Lotería Nacional de jueves 11 de diciembre de 2025. Los afortunados acertantes se llevan 60.000 euros a la serie (6.000 al décimo). Los números 30.373 y 30.375, que corresponden al anterior y posterior al segundo premio se llevan el premio por aproximación de 7.470 euros.
Estos son los números premiados en la Lotería Nacional de hoy con las extracciones a las cuatro últimas cifras, de 75 euros: 3679, 0776, 6315 y 1362.
Los números premiados en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy con las extracciones a las tres últimas cifras, dotadas con 15 euros al décimo, son: 783, 173, 123, 032, 940, 919 y 442.
Las extracciones de dos cifras de la Lotería Nacional de hoy han agraciado a los acabados en: 11, 96, 98, 02, 19, 06, 80, 03 y 81 . Los décimos finalizados en estos dos dígitos están premiados con 6 euros por décimo.
¡Empieza el sorteo del jueves 11 de diciembre de 2025 de la Lotería Nacional de España! Te recordamos que para seguirlo en directo puedes actualizar esta misma página en donde podrás comprobar tu décimo y conocer el resultado del sorteo con todos los número premiados. ¡Mucha suerte a todos!
Si tu décimo del sorteo de Lotería Nacional de hoy jueves 11 de diciembre tiene premio, podrás cobrarlo a partir de mañana. Si el premio supera los 2.000 euros deberás acudir a una entidad financiera autorizada por Loterías y Apuestas del Estado, si no, podrás cobrarlo en metálico en una administración de lotería.
Los reintegros de la Lotería Nacional de hoy jueves, 11 de diciembre, es decir, los décimos cuya última cifra sea la misma a la del primer premio, están dotados con 3 euros. Al final del sorteo se extraen dos números más que completarán los 3 reintegros que se reparten en la lotería. ¡Recuperarás lo invertido si te toca, algo es algo!
Los primeros premios que reparte el sorteo de la Lotería Nacional de España son las extracciones a las últimas 2, 3 y 4 cifras. Si tu décimo de hoy jueves, 11 de diciembre, termina en alguna de ellas, te llevas un premio de 6, 15, 75 euros a la serie respectivamente.
En la Lotería Nacional del jueves se reparte un primer premio de 30.000 al décimo y un segundo premio de 6.000 al décimo. Los números anterior y posterior a este primer y segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de España también premiados con 12.000 y 7.470 euros respectivamente.
El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 11 de diciembre arrancará a las 21:00 h (horario peninsular) y tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Para poder comprobar los números agraciados, refresca la página en tu navegador y conoce todos los premios en tiempo real.
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la Lotería Nacional de hoy jueves 11 de diciembre en directo! En esta retransmisión de El HuffPost te contaremos la última hora del sorteo, los números premiados y podrás comprobar los resultados del sorteo de hoy. ¡Mucha suerte!