Mañueco publica un anuncio en InfoJobs pidiendo brigadas forestales sin experiencia

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha solicitado a través de InfoJobs operarios para los incendios "sin experiencia". En una de las empresas que ha contratado el gobierno autonómico para paliar la creciente crisis de incendios que estás arrasando gran parte de la península, la oferta laboral especifica en el portal que tienen 5 vacantes para contratos de 3 meses en la que no se requiere de conocimientos previos para poder presentarse.

En una entrevista en la Cadena Ser, el alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, ha denunciado prácticas como esta después de que el Partido Popular renunciara solicitar el nivel de emergencia tres. "Es evidente que la gestión no ha funcionado y que la coordinación ha sido mala. He escuchado a Mañueco decir que está orgulloso de su operativo, pero si entran en InfoJobs verán a una de las empresas de la Junta pedir 5 operarios antincendios donde no se requiere experiencia", denunciaba Mariano Santos a través de una llamada telefónica en Hoy por Hoy.

"Si cuando las empresas contratados por la Junta piden personal y operarios para los incendios que además no tienen experiencia y bajo condiciones precarias que tiene el servicio de extinción hay algo que está funcionando mal. Es algo tan obvio que desde luego Mañueco y su equipo de Gobierno deberán asumir sus responsabilidades políticas cuando llegue el momento", proseguía afirmando el alcalde. "Da la sensación de la improvisación de toda la gestión", concluía.

La denuncia se da en un momento en el que las llamas están protagonizando la actualidad nacional y en el que, a nivel político y como sucedió con la DANA, la mayor disputa reside en las responsabilidades que tienen las diferentes instituciones estatales autonómicas. En ese sentido, ya que las competencias pertenecen a las comunidades autonómicas, el nivel dos de emergencias hace que la organización de la gestión de los incendios esté bajo su supervisión. Por otro lado, en caso de que se alcanzase el nivel tres sería responsabilidad de Moncloa.

La gestión de Castilla y León sigue en entredicho debido a que, otra de las noticias que protagonizan la actualidad en este miércoles, Mañueco habría reclamado más medios al Gobierno central contra los incendios mientras en su comunidad había medios en desuso durante la crisis de fuego de estas semanas.