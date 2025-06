María Chivite encarga una auditoría de las cuentas del PSN durante la época de Santos Cerdán en la dirección del partido

A la auditoría externa anunciada por Pedro Sánchez en las cuentas del PSOE, se suma ahora otra, en esta ocasión de las cuentas del Partido Socialista de Navarra. Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta del Gobierno navarro y secretaria general del PSN, María Chivite.

Chivite ha realizado el anuncio en una rueda de prensa desde el Palacio de Navarra, donde también ha anunciado que su Gobierno se personará como acusación en el Tribunal Supremo para "salvaguardar los intereses de la Comunidad foral ante presunto daño patrimonial".

Aunque habitualmente prefiere separar los espacios del Gobierno de Navarra y del PSN, Chivite ha optado por hacer una excepción y ha señalado que ha pedido también la auditoría de las cuentas de su formación durante la época en la que Cerdán fue secretario de Organización, antes de irse a Madrid.

El pasado jueves, Chivite lamentó lo leído en el demoledor informe de la UCO sobre Santos Cerdán. "No se corresponde con la persona con la que he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo", dijo entonces entre lágrimas. Ahora, su sentimiento es diferente. "La semana pasada me vieron en esta sala completamente desolada y hoy mi sentimiento es otro, es de profunda indignación", ha comentado.

Chivite ha señalado, además, que se siente "totalmente traicionada personal y políticamente". "Aquí hablo [sobre la traición] como presidenta del Gobierno, como secretaria general del PSN, como navarra y como María Chivite".