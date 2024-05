María Guardiola retoma su agenda pública: "Estoy fuerte y con muchísimas ganas de volver"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este miércoles que retoma su agenda pública "de forma paulatina" después de recuperarse de una infección vírica y una sepsis tras la operación que la ha tenido apartada de la vida pública desde mediados de mayo.

"Desde hoy retomaré mi agenda paulatinamente, aunque mi corazón y mi fuerza ya estén aquí plenamente. En Extremadura. En sus problemas y en sus posibles soluciones. En nuestro horizonte compartido. En los extremeños y extremeñas, que son el verdadero motor de mi trabajo", ha señalado en una comparecencia desde la sede de la Presidencia de la Junta. Así, tras permanecer dos semanas de baja, Guardiola afirma sentirse "fuerte y con muchas ganas de volver a las calles de Extremadura, de recuperar mis rutinas, mis informes, mis reuniones y sobre todo de recuperar sobre todo el contacto con la gente".

Por otra parte, ha anunciado también que este miércoles remitirá a la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, una comunicación para celebrar el debate sobre la orientación de la política general de la Junta los días 24 y 25 de junio.

Agradecimientos para todos

En su reaparición, la presidenta extremeña ha agradecido el gran apoyo recibido durante unos días que han sido "complicados y difíciles" para ella y su entorno más cercano, y en los que se ha sentido "tremendamente arropada" en todo momento, no solo por su familia y a amigos, sino por "miles y miles de personas" que le han transmitido su "cercanía, cariño y preocupación sincera".

"No sé cómo voy a dar las gracias a tantísimas personas por su cariño y por su preocupación. Me he sentido tremendamente arropada en todo momento", ha expresado. A todos ellos les ha dado las gracias, también a sus compañeros del PP, a los partidos de la oposición y a los medios de comunicación, por su "comprensión y respeto".

Por último, también se ha deshecho en agradecimientos hacia los sanitarios que la han tratado durante estas semanas. "Por supuesto, quiero darle las gracias a todos los profesionales del Hospital Universitario de Cáceres por su profesionalidad, por su labor, por cómo han luchado por mi salud, por mi vida", ha expresado Guardiola, para quien "la sanidad pública extremeña es y ha sido siempre un honor para todos".

"He estado en las mejores manos y el recuerdo de estos días siempre será el de vuestra sonrisa, cada mañana, el de vuestra ocupación diaria y el de vuestra generosa y tan necesaria compañía. Sois un ejemplo de vida", ha declarado.

Dos semanas duras

María Guardiola comenzó a tener fiebre y malestar en la tarde del 14 de mayo, por lo que al día siguiente decidió acudir al Hospital Universitario de Cáceres, donde, tras las pruebas realizadas, se determinó que sufría un proceso infeccioso y se decidió intervenir quirúrgicamente.

Posteriormente, mientras se recuperaba de la cirugía, Guardiola sufrió una sepsis, por la que tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que abandonó el pasado 20 de mayo al evolucionar de forma "favorable". Así, permaneció en planta del Hospital Universitario de Cáceres unos días más hasta que pudo marcharse a casa para recuperarse por completo y recibir el alta médica.