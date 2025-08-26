Marlaska y Aagesen comparecerán en el Congreso a petición propia la próxima semana por los incendios

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en un pleno del Congreso, el 22 de julio de 2025, en Madrid.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerán en el Congreso a petición propia la próxima semana, según ha avanzado el diputado socialista Antidio Fagúndez Campo.

El anuncio lo ha hecho en la Diputación Permanente del Congreso, cuando se debatían las solicitudes de comparecencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y de la titular de Defensa, Margarita Robles, por su manejo de los incendios tras una petición del PP.

Así, el día 4 de septiembre comparecerá Marlaska en la comisión parlamentaria correspondiente y al día siguiente, el viernes 5, lo hará Aagesen.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de usar "artimañas con patas muy cortas" durante la gestión de los incendios forestales, ya que no enviaron la ayuda que pedían las comunidades autónomas

Durante la sesión extraordinaria de este órgano, la diputada popular ha señalado que "lo más grave es que haya una actitud de brazos caídos (del Gobierno) para poder criticar a las comunidades y luego recién ofrecer sus medios". Además ha dicho que pedir explicaciones y rendición de cuentas "no es un ataque".

En respuesta, el diputado Fagúndez Campo ha cuestionado que se contrate al personal que extingue los incendios sólo en la época álgida y no así en el invierno y otoño, donde se debe hacer la prevención. También ha criticado a Muñoz el cambio que hubo en sus peticiones por iniciativa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El diputado de Vox José Figaredo ha dicho que "es evidente que el Gobierno debe comparecer y dar explicaciones" porque "España está ardiendo", y ha resaltado que cada año se "repiten los mismos argumentos", además ha cuestionado que se destine dinero a ayudar a inmigrantes en vez de destinar esos fondos a la prevención de incendios, por lo que ha votado a favor de la comparecencia.

En cambio, la portavoz del partido Sumar, Verónica Martínez, ha cuestionado que el PP pida comparecencias cuando no las hacen los presidentes de las comunidades pese a que "tienen muchas explicaciones que dar".

Ha acusado a Núñez Feijóo de fabricar "gasolina política sobre un fuego real" y ha cuestionado la credibilidad de las 50 medidas contra incendios presentadas por el PP, por lo que votaron en contra.

Mientras, la portavoz de Podemos, Ione Belarra Urteaga, ha acusado por igual al oficialismo y a la oposición sobre su gestión de los incendios y ha votado a favor de la comparecencia de Aagesen y Robles.

La diputada ha dicho a los 'populares' que "otros tiran la cerilla pero ustedes echan la gasolina" ante al recorte de medios en las comunidades autónomas, pero también ha asegurado: "Tenemos un Gobierno que no hace lo que debe hacer", en referencia a la falta de prevención.

Por su parte, el diputado del PNV, Mikel Legarda, ha indicado que se requiere una mayor inversión en prevención para frenar el "combustible vegetal" de los incendios y ha cuestionado la falta de ayuda del Gobierno más allá de la UME.

Si bien ha dicho que "es necesaria una reflexión honesta sobre la sucedido" para paliar los daños con ayudas y responsabilidades, no ha considerado oportuna la comparecencia de ambas ministras hasta que se apacigüe el fuego "físico y político".

Durante su intervención, la diputada de Esquerra Republicana, Teresa Jordá, ha dicho que la división entre los partidos, expuesta en la sesión, no ayuda en los trabajos para sofocar los incendios y ha propuesto la creación de un fondo forestal que permita una inversión suficiente para llegar a todos los territorios del país antes de perder espacios naturales "invaluables".

El PP pidió la comparecencia de la vicepresidenta tercera para que dé “cuenta de todas las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno para prestar el debido apoyo a las comunidades autónomas afectadas por los incendios este verano, así como de las medidas que piensa adoptar para paliar los gravísimos daños ambientales, materiales y humanos provocados por los fuegos”. Propuesta que ha sido rechazada con 33 "sí", 34 "no" y dos abstenciones.

También exigió la comparecencia 'urgente' de Robles ante el pleno de la Cámara para "dar cuenta de todas las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno para prestar el debido apoyo a las comunidades autónomas afectadas por los incendios este verano".

En este caso, ha habido empate a 34 votos a favor y en contra y una abstención, y, tras votarse tres veces, ha sido rechazada aplicando el reglamento del Congreso.