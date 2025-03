Miles de personas recorren Madrid bajo la lluvia con motivo del 8M bajo el lema "Feministas antirracistas, ¡A las calles! Nos va la vida en ello"

Ni el agua, ni el frío, ni el viento. Ninguna adversidad ha podido frenar, un año más, que una marea morada de mujeres volviera a transitar por las principales calles de Madrid en lo que ha sido un 8M diferente, ya que al ser sábado, la convocatoria de la Comisión 8M, organizadora de la manifestación, fue fechada para la mañana. Así, a las 12:00 de este sábado daba comienzo, bajo una intensa lluvia, el inicio de una marcha que se iniciaba en Atocha y que ha culminado en Plaza España tras atravesar el Paseo del Prado hasta Cibeles, la calle Alcalá y Gran Vía, y que ha reunido a más de 80.000 personas según la organización convocante.

Este año, el lema elegido por la Comisión ha sido "Feministas antirracistas, ¡A las calles! Nos va la vida en ello", proclamas que han sido repetidas durante toda la manifestación por las miles de mujeres que se han concentrado tras la cabecera que reunía a todas las convocantes y en la que se podía leer el lema elegido en letras amarillas y blancas sobre el fondo morado.

Previamente a la manifestación, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha atendido a los medios de comunicación, y ha insistido en la necesidad de alzar la voz ante la ola reaccionaria que "amenaza" con dar un paso atrás, "por culpa de la extrema derecha".

La ministra también se ha pronunciado acerca del cisma existente dentro del colectivo feminista, que por cuarto año consecutivo llega a este 8 de marzo con una clara división principalmente por los diferentes puntos de vista respecto al asunto de la Ley Trans y sobre cómo abordar el asunto de la prostitución.

Todo ello, se ha vuelto a evidenciar , en las dos manifestaciones convocadas, por la mañana la de la Comisión 8M y por la tarde la de Manifestación del Movimiento Feminista de Madrid, bajo el lema 'Mujeres en lucha contra el machismo global'.

Ante esta división evidente, la titular de la cartera de Igualdad ha querido lanzar un mensaje de unión, y confirmó que asistiría a ambas manifestaciones. "Hay muchas cosas más que nos unen que nos separan". Asimismo, señaló que "el machismo es estructural, es transversal y encontramos actitudes machistas en todos los partidos", por eso es complicado detectarlo, ha indicado, antes de destacar que lo importante es como reaccionan los partidos ante este tipo de actitudes.

Junto a Redondo, también estuvo Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE, quien insistió en la misma idea que Redondo, y señaló a "la coalición ultra que está acechando nuestros derechos y libertades". En este sentido, recordó que "hoy levantamos la voz y decimos que ni un paso atrás que tenemos que seguir avanzando para consolidar derechos".

Junto a Redondo, también han acudido a la manifestación ministros de la formación socialista como Óscar López, Isabel Rodríguez, Sara Aagesen y Diana Morant, además de la vicepresidenta segunda del gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien declaró ante los medios que "el mundo será feminista o sencillamente no será", además de afirmar que "no hay democracia sin las mujeres y para conseguir más libertades y derechos necesitamos más feminismos. También tuvo un mensaje para los detractores del movimiento, a quienes les ha espetado que no darán "ni un paso atrás".

Finalmente, la líder de Podemos, Ione Belarra y la exministra de Igualdad, Irene Montero, también han estado presentes en la movilización. Montero ha hecho un llamamiento a la autocrítica y ha pedido "actuar" si se conoce un caso de violencia sexual, "pero no para quedar bien".

Vivienda, Sanidad, Educación y Ecologismo; presente en la manifestación

Durante la manifestación se han podido escuchar todo tipo de lemas, proclamas y música. Al ritmo de batucadas y canciones que se han convertido en todo un símbolo del feminismo como 'Ay Mamá' de Rigoberta Bandini, se han realizado cánticos contra el patriarcado, el machismo y el fascismo. "¡Que caiga el patriarcado!", se ha escuchado de forma recurrente durante toda la jornada, u otros más reivindicativos: 'Pues si llueve, que llueva, seguimos nuestra tarea: revolución feminista, revolución feminista'.

Además, de esto, también se han escuchado reivindicaciones de todo tipo, en las que la vivienda, la sanidad, los derechos del colectivo LGTBI, el ecologismo o la educación también han sido protagonistas. Así lo han hecho saber las portavoces de la Comisión 8M, Carmen Domenech, Olga Navarro y Katy Solorzano, quienes han argumentado salir "a las calles porque nos va la vida en ello", y han asegurado que "las feministas estamos hoy en las calles para clamar ante una situación mundial muy grave. El avance de la ultraderecha pretende eliminar nuestros derechos ya conseguidos".

Otro de los momentos más significativos ha estado marcado por la llegada de la manifestación a la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, cuando las manifestantes han gritado "vergüenza" contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y contra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. "Almeida escucha, la red está en lucha", han gritado.

Al igual que otros años, las feministas también han gritado contra los genocidios y han reclamado el fin de la compra-venta de armas. "Israel asesina, Europa patrocina". "Condenamos la industria militar y los crímenes de guerra", han apuntado. Si bien, este año no han abundado las banderas palestinas en la manifestación.

Y también han clamado contra los "jueces patriarcales" y han pedido su expulsión de los tribunales. "Queremos una justicia feminista que garantice la reparación a las víctimas", han señalado. Precisamente, el mismo día en que el Ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha comunicado que incrementará en un 50% los jueces de violencia sobre la mujer.

Tras la manifestación, la Comisión 8M celebrará un "tardeo feminista" en el Templo de Debod, que contará con la actuación de la cantante Rozalén, entre otros.