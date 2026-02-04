Encuesta | Vale, han renovado 'La Revuelta', pero ¿crees que se seguirá emitiendo en 2028?

Una de las incógnitas más grandes sobre la parrilla de RTVE, sobre todo tras la marcha anunciada de Marc Giró ('Late Xou') a LaSexta, acaba de ser despejada. 'La Revuelta' ha vuelto a firmar con el ente público que ha atado la renovación para los siguientes dos años. Es decir, el programa con David Broncano como presentador tiene horizonte hasta finales de 2028.

El contrato se ha suscrito por un total de 320 programas y un montante de 31 millones de euros, lo que deja cada episodio en 98.611 euros, un poco más de los 88.000 que cuesta actualmente de media, pero con un liderazgo que irrumpió en las noches del prime time llegando incluso a superar a un 'El Hormiguero', que ha ido recuperando fuelle y la primera plaza.

Con todo, a muy pocos se les escapa -de hecho es una broma habitual entre los de Broncano-, que en el próximo 2027 tendrá lugar la convocatoria de elecciones generales, en las que podría tener lugar desde un cambio de Gobierno a una alteración de la aritmética parlamentaria que pueda afectar de alguna forma a la composición de un nuevo Consejo de RTVE, a pesar de las modificaciones realizadas. Desde El HuffPost queremos preguntaros, ¿crees que seguirá emitiéndose 'La Revuelta' en 2028? ¡Vota en nuestra encuesta!

