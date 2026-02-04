Ni "Tenerife la cutre" ni "Lanzaroñosa": un periodista británico estalla contra los tópicos y reivindica la clase de las islas canarias

Los británicos representan el 35% de las llegadas al año en las Islas Británicas, sumando un total de más de seis millones de turistas de esta nacionalidad, según recoge el Gobierno de Canarias. Dentro de este perfil, tal y como recogen los mismos datos de la administración, el gasto medio por viaje es de unos 1.472 euros.

Y, aunque estas islas son uno de los destinos preferidos de los ciudadanos del Reino Unido, algunos de ellos, según afirma un periodista británico en el Daily Mail, cuestionan este lugar, al que califican de "cutre", para irse de vacaciones.

"He perdido la cuenta de las narices arrugadas y los gritos de 'Tenerife la cutre' y 'Lanzarote' que me han lanzado cuando digo que vuelvo allí de vacaciones", comenta el periodista, que asegura que a pesar de las críticas, su experiencia personal no ha sido la misma, pues ha visitado zonas que van más allá de sus principales puntos turísticos.

"Llevo más de 20 años visitando estas islas y también las he llamado hogar varias veces cuando la atracción del sol español casi constante me resultó irresistible", afirma el experto. "Sin embargo, muchos visitantes se pierden gran parte de lo que las islas ofrecen fuera de los principales centros turísticos: desde majestuosos paisajes naturales hasta fabulosos viñedos, calas recónditas y curiosidades culturales", continua, antes de enumerar algunos de los destinos que recomienda visitar en estas islas.

Gran Canaria

Además de las famosas e instagrameables Dunas de Máspalomas, situadas en San Bartolomé de Tirajana, del puerto de Mogán, o de la Playa de las Canteras, también hay otros lugares que el británico recomienda visitar, como el Roque Nublo, una roca basáltica de 80 metros cuadrados que representa el último bastión de los habitantes originales de la isla.

Junto a este lugar, el experto también destaca la amplia variedad de museos, ofertas gastronómica, playas y galerías que hay en la zona. "Mi consejo: En el barrio de Ciudad Jardín, encontrarás el Club Británico, y la Iglesia Anglicana de la Santísima Trinidad, construida a finales del siglo XIX", escribe.

También recomienda evitar playas como la del Inglés o la de San Agustín, situada al sur de Gran Canaria, pues son bastante "ruidosas". En su lugar, para "aquellos que buscan un descanso más relajado, San Agustín tiene una enorme playa de arena, tiendas, bares y restaurantes y todo está a solo una bahía de la vida nocturna de Más palomas y Playa del Inglés".

Respecto a dónde alojarse, aconseja "la gran dama de la isla, el Santa Catalina", el cual cuenta con habitaciones dobles disponibles desde las 156 libras, lo que se traduce en unos 181 euros, según recoge el mismo.

Fuerteventura

Fuerteventura, nombrada Reserva de la Biosfera desde el año 2009, cuenta con más de 150 kilómetros de playas de arena blanca. Una de sus playas más reconocidas es la Playa del Cofete. Uno de los sitios que recomienda el británico es el antiguo pueblo pesquero de El Cotillo. "La arena es igual de espectacular" que en el pueblo de Corralejo, "pero con menos gente".

Su consejo: "prepara un pícnic y dirígete a la playa" al atardecer para aprovechar una puesta de sol espectacular. Respecto a dónde alojarse, el periodista aconseja "el 'hotelito' del cotillo, de cuatro habitaciones", el cual ofrece habitaciones dobles desde 74 libras, lo que se traduce en unos 85,89 euros.

Lanzarote

Vista de una playa en Lanzarote Getty Images

Lanzarote cuenta con más de 300 conos volcánicos, aunque la gran mayoría de ellos se encuentran inactivos. Uno de sus puntos más reconocidos (y también instagrameables), de hecho, es la playa Quemada o Playa de Janubio, la cual cuenta con un color negro característico, producto de la actividad volcánica.

También destaca el vino de la isla. "Casi todas las islas producen vino, pero las vides de Lanzarote son famosas por crecer en profundos pozos de suelo volcánico de picón", señala. "Mi consejo: Wine Tours Lanzarote te recogerá en tu hotel, te guiará por las bodegas para realizar catas y te dejará de regreso después", recomienda el mismo.

Otra cosa que destaca es la playa de la Famara, de 6 kilómetros de longitud, la cual, además de ser tranquila, "es ideal para practicar todo tipo de deportes acuáticos, especialmente surf, además de ser populares entre quienes disfrutan de paseos largos". "Mi consejo: sube al acantilado hasta el Mirador del Risco de Famara para disfrutar de unas vistas increíbles", agrega.

Tenerife

Además de ser reconocida por contar con el primer parque nacional de España, del carnaval más grande fuera de Brasil o del pico más alto de España (el Teide, con 3.718 metros), el periodista aconseja visitar otras zonas de gran interés, como el Parque Rural de Anaga, el cual cuenta con una amplia variedad de vegetación. Para ello, recomienda reservar una caminata guiada.

"Si te alojas cerca de Costa Adeje o Los Cristianos en Tenerife, una excursión de un día o una estancia de una noche a la vecina de la isla de La Gomera bien merece la pena", afirma, antes de aconsejar probar el amogrote, un plato típico de allí, pasear por las calles históricas y visitar las piscinas naturales que hay a lo largo de la costa.

Las Palmas

Playa de Puerto Rico, en Las Palmas de Gran Canaria. Getty Images/Lonely Planet RF

La Palma, para el británico, es un destino ideal para escapadas fugaces. "Es increíblemente verde y exuberante", destaca. "Es ideal para senderistas y astrónomos gracias a su baja contaminación lumínica. Con más de 20 telescopios internacionales, La Palma es uno de los mejores lugares del planeta para observar las estrellas", agrega finalmente.

El Hierro

Marca el antiguo meridiano cero, antes de Greenwich. El más occidental de España. Un faro para ver el fin del día y de Europa. GettyImages

Conocida por sus aguas cristalinas y por contar con la mayor densidad de volcanes de las Canarias, la pequeña isla de El Hierro es destacada por el autor por funcionar en su totalidad con energía verde, así como por contar con zonas bastante masificadas por los turistas e influencers, como ocurre con El Barranco de las Vacas, una de las formaciones rocosas naturales "más impresionantes de Gran Canaria".

En caso de buscar una auténtica experiencia canaria, tal y como aconseja el británico, "debes mantenerte alejado de los grandes centros turísticos. Si bien áreas como Playa del Inglés en Gran Canaria, Playa de Las Américas y Los Cristianos en Tenerife y Puerto del Carmen en Lanzarote están preparadas para los visitantes y ofrecen alojamiento a buen precio, también están repletas de lugares que sirven un desayuno inglés completo y tiendas que venden baratijas turísticas de mal gusto".