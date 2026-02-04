El auditor de cuentas Carlos Cruzado  retrata a los 'youtubers' que se van a Andorra porque España es un "infierno fiscal" 

El experto en fiscalidad Carlos Cruzado desmonta a los que piensan que en España se pagan demasiados impuestos.

En los últimos años se ha instalado una corriente de pensamiento próxima al neoliberalismo económico que pretende instaurar la idea de que España es un "infierno fiscal". Una cuestión muy alejada de la realidad, pese a que muchos defiendan lo contrario.

Algunos de ellos son youtubers y creadores de contenido que, promulgando esta teoría, se han mudado a Andorra en busca de mayores ventajas fiscales. El último en hacerlo, pese a no entrar dentro de este gremio, será el cantante Miguel Bosé.

Sin embargo, muchos expertos están tratando de desmentir a quienes piensan así. Uno de ellos es Carlos Cruzado, auditor de cuentas y técnico del Ministerio de Hacienda, quien ha pasado por el podcast Saldremos Mejores, conducido por Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras.

"España es un país que está en la Unión Europea y que es semejante al resto de países de la UE", ha defendido Carlos Cruzado, quien ha querido mandar un mensaje a quienes defienden mudarse a Andorra para ahorrarse unos cuantos miles de euros en impuestos.

"No se van a Alemania, Francia o Italia"

Carlos Cruzado ha ahondado en esta cuestión, y ha puesto de ejemplo a El Rubius, quien se mudó al microestado del Principado en 2021. "Cuando estos 'youtubers' dicen que se van a Andorra porque España es un "infierno fiscal" no se van a Alemania, Francia o Italia", ha asegurado el auditor de cuentas en Saldremos Mejores.

"Se van a Andorra, que no es precisamente un ejemplo de estado de bienestar, ¿no? Es un país obviamente muy pequeño, que ha estado viviendo de las finanzas durante mucho tiempo", ha defendido Carlos Cruzado.

"Yo recuerdo cuando, hace unos años, este famoso personaje El Rubius fue a Andorra y se habló mucho de este tema, que llegó a salir en los medios el ministro de Hacienda o de Economía de Andorra que él entendía que su sistema fiscal no podía aplicarse en cualquier estado de la Unión Europea", ha recordado este experto.

Asimismo, y para zanjar esta cuestión, Carlos Cruzado ha desmentido a los que afirman que España es un "infierno fiscal": "Nuestro sistema es comparable, incluso estamos por debajo en presión fiscal de la media de la UE, entre tres y cuatro puntos".

Dato mata relato

España, por tanto, no es un infierno fiscal. Pero por si los argumentos de Carlos Cruzado no son suficientes, a continuación aportamos algunos datos que desmontan la creencia de que nuestro país aplica impuestos desmedidos.

Además del hecho de que España esté por debajo de la media de la UE en presión fiscal, también hay otros argumentos para desmentir que sea un "infierno fiscal".