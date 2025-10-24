Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Más Madrid registra una proposición para saber cuánto le cuesta a Telemadrid la cobertura de los viajes internacionales de Ayuso
Según la oposición, este costoso despliegue "se aleja de los principios de transparencia y eficiencia que el modelo de televisión pública autonómica debe seguir". 

Telemadrid, la única televisión presente en el viaje de Ayuso por Texas

Más Madrid registró este miércoles en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para obligar a Telemadrid a publicar un informe de los gastos derivados de la cobertura informativa que se haga de los viajes internacionales tanto de Isabel Díaz Ayuso como del resto de miembros del Consejo de Gobierno. Además, también exige que el ente público haga una estimación previa de "recursos y personal involucrado", así como "posibles colaboraciones con otros medios en el terreno" para ser más eficientes. En lo que va de año, la líder regional del PP ha visitado de manera oficial Perú, Ecuador, Londres y dos veces Estados Unidos. 

El diputado Pablo Padilla ha presentado esta propuesta después de que Ayuso haya pasado seis días en Texas reuniéndose con supuestos inversores y acudiendo al Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, en el marco promocional previo a la carrera que se celebrará en Madrid el año que viene. Un equipo de Telemadrid ha viajado estos días junto al equipo de la presidenta para ofrecer cobetura informativa de todos los actos previstos en la agenda de la presidenta madrileña durante sus seis días de estancia en el otro lado del Atlántico. Es, de hecho, el único medio español que ha seguido sus pasos, probablemente por su escaso interés informativo. 

  La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el piloto de Formula 1, Carlos SainzEFE

Según Más Madrid, estas costosas coberturas internacionales se alejan de los principios de transparencia y eficiencia que debe seguir el modelo de televisión pública autonómica. "Centenares de miles de euros se han empleado en cubrir su agenda fuera de España, siendo que no existen competencias autonómicas en relaciones internacionales. (...) Resulta cuestionable que la radiotelevisión pública sea capaz de gastar hasta 2.000€ diarios en una cobertura de un viaje internacional de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, especialmente, si existen alternativas más económicas, como puede ser recurrir a agencias de noticias ya ubicadas en los lugares de destinos", señalan.

Más Madrid exige que se conozcan los gastos de cada uno de sus viajes a cargo del presupuesto de la televisión pública y explorar "alternativas más económicas", "como puede ser recurrir a agencias de noticias ya ubicadas en los lugares de destinos". 

"Cabe sospechar que si existieran mecanismos de control y mejora de las propuestas de cobertura informativa de los viajes, informes de evaluación posteriores y planes alternativos de cobertura, el desembolso de la radiotelevisión pública madrileña podría ser más eficiente", aseguran.

De ahí que soliciten al Consejo de Administración de Telemadrid que se haga una propuesta previa de cada viaje internacional - para ser publicada en el Portal de Transperencia - y un segundo informe posterior detallando el impacto económico de dicha cobertura. 

