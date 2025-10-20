El sueño americano de Ayuso: ha viajado hasta cinco veces a EE.UU. en cuatro años

"I like to be in America / Okay by me in America / Everything free in America" ("Me gusta estar en América. Estoy bien en América. Todo es gratis en América"). La popular canción del célebre musical West Side Story se podría aproximar mucho al bienestar interno que le produce a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso coger un avión e irse a Estados Unidos. Y es que, pese a ser solo una líder autonómica, ha viajado hasta cinco veces a este país desde octubre de 2021. Es decir, cinco viajes oficiales al otro lado del Atlántico con cargo al erario público en sólo cuatro años. Por hacer una analogía, Sánchez sólo ha tenido un viaje oficial a Estados Unidos en ese mismo espacio de tiempo (octubre de 2021 a octubre de 2025) descontando aquellos que se han efectuado por reuniones en Naciones Unidas y por la OTAN.

El primero de estos viajes fue en septiembre de 2021, todavía en plena pandemia. Ayuso aprovechó esta visita a Nueva York y Washington "para reforzar la imagen de la región como polo de atracción de empresas y proyectos, y la presentará como un territorio de oportunidades y seguro", señalaba por entonces su gabinete. De ahí que visitara a los representantes de la Hispanic Society y se reuniera con el CEO de Bloomberg o con diversos fondos de inversión con sede en Nueva York.

Sin embargo, tal como recordó El País por entonces, la presidenta madrileña "no protagonizó ninguna cita política de primer nivel". "De hecho, cuando acudió al Capitolio para reunirse con el caucus hispano, solo se presentaron cinco de los 38 representantes previstos, y uno, Raúl Ruiz, congresista californiano de origen mexicano, expresó su desacuerdo con algunos de los comentarios sobre los indígenas que hizo la presidenta madrileña durante la gira", se explicaba.

Ayuso, durante su primer viaje a Estados Unidos en 2021

Ayuso no fue sola a ese viaje. Hasta allí le acompañaron desde Madrid su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; su jefe de prensa, José Luis Carreras; y la directora general de medios de la Comunidad de Madrid, Sandra Fernández. En total, el gasto fue de 17.000 euros. Si a esta cifra le sumamos los 15.000 euros del coste que le supuso a Telemadrid desplazar toda la semana a un redactor y a un cámara, el balance fue de 32.000 euros. Sobre la cobertura mediática de aquel viaje también se puede rescatar un reportaje de Isabel Díaz Ayuso para El Mundo haciendo running por los alrededores de la Casa Blanca.

Tras un viaje privado ese mismo año por Navidades, Ayuso voló a Miami en junio de 2022 para otra visita oficial de cuatro días. "Con el objetivo de seguir estrechando lazos económicos, comerciales, culturales y turísticos con el país, una labor que ya comenzó el pasado mes de septiembre, cuando acudió a Nueva York y Washington DC", decía su gabinete.

"Las jornadas del sábado y el domingo incluirán diversos encuentros con grupos de inversores americanos radicados en Florida, así como con empresarios de hostelería y restauración que le ofrecerán un homenaje por su gestión de la pandemia, conjugando salud y economía (...) El lunes iniciará la jornada con un encuentro organizado por Invest in Madrid con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Florida (CAMACOL), donde la dirigente madrileña expondrá las oportunidades de la Comunidad de Madrid como lugar para invertir. (...) Finalmente, el martes, tendrá un encuentro de trabajo con el presidente de Sony Music, Alex Gallardo", se detallaba.

Lo cierto es que Miami es un lugar que gusta especialmente a Ayuso, ya que repitió este pasado mes de junio y se publicó que se fue de vacaciones en verano junto a su actual pareja, Alberto González Amador. Él abrió allí una empresa en 2022.

"Uno de los motivos por los que me gusta ir a Miami siempre que puedo, ya que les suscita tanto interés a los señores de la izquierda, es porque la vida en Florida te demuestra cómo el ser humano, huyendo del comunismo, es capaz de llegar tan lejos", llegó a decir Ayuso en la Asamblea de Madrid ante las preguntas de la oposición por sus habituales viajes a Miami.

Ayuso, junto al cocinero Paco Parreño EFE/Comunidad de Madrid

En octubre de 2023, Ayuso volvió a Nueva York cuatro días para reunirse con estudiantes españoles en Columbia, echar aceite en un pan tumaca junto a un famoso chef y asistir a un show flamenco. Y regresó a la Gran Manzana este mes de junio tras su paso previo por Miami "para promocionar Madrid como destino universitario e inversor". De ahí que volviera a reunirse, según dicta su agenda, con líderes empresariales y "potenciales inversores".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita a la escudería Williams en el circuito de Austin EFE

Su última visita a Estados Unidos ha tenido lugar este mismo fin de semana. En concreto, Ayuso ha estado en Austin (Texas) para asistir al gran premio de EE.UU. de Fórmula 1, a modo de preparación para la carrera que tendrá lugar por primera vez en Madrid el año que viene. En esta visita, Ayuso se dejó ver por el paddock, se hizo fotos con los cascos de los pilotos y sus monoplazas y se fotografío con Carlos Sainz Jr.

Además, la presidenta madrileña ha aprovechado la visita para reunirse con la empresa Amazon Web Services, diferentes tecnológicas y con el alcalde de la ciudad. Regresará este lunes noche, después de cuatro días viviendo su particular sueño americano.