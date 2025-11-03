Mazón no se dará de baja y presidirá el Consell "en funciones" este martes según el Partido Popular

Tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, se han publicado numerosas informaciones acerca de que se cogería una baja desde este martes 4 de noviembre, algo que ha sido desmentido desde el Partido Popular.

Según las últimas informaciones de fuentes populares, esa supuesta baja, que dejaría a la vicepresidenta Susana Camarero al frente de la Generalitat, no se va a producir en las próximas horas, a diferencia de los rumores que se han expandido en las últimas horas.

Ante esta información, el PP ha asegurado que Mazón "no tiene prescrita ninguna baja médica y hará en todo momento lo que le diga su facultativo". Asimismo han señalado que el presidente en funciones de la Generalitat "mañana presidirá el pleno del Consell tal y como estaba previsto".

Todo esto ha incrementado para muchos la gravedad del ya de por si cuestionable discurso de Mazón en el Palau de la Generalitat, en el que ha anunciado su dimisión de una manera un tanto peculiar.

Qué implicaría una baja de Mazón

En este sentido, desde el PP también aseguran que "el president de la Generalitat sigue en funciones hasta la publicación en el BOE de un nuevo president", proceso que comenzará una vez que Mazón ejecute oficialmente su dimisión, algo para lo que todavía no hay ningún plazo seguro.

Otro de los posibles motivos para que Mazón se diera de baja, según informan varios expertos juristas, podría ser el de evitar comparecer ante las comisiones de investigación de la DANA, aunque realmente esto solo le podría servir para unos tres días. Asimsimo, señalan que, en caso de que se demuestre que esa baja fuera fraudulenta, esto tendría también consecuencias legales para el presidente en funciones.