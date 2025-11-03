Más rápido de lo esperado: Mazón resuelve la incógnita y hace oficial su dimisión en el registro

Carlos Mazón, president de la Generalitat durante su discurso de dimisión en el Palaui de la Generalitat

Carlos Mazón ya es a todos los efectos expresidente de la Generalitat Valenciana. Así lo han confirmado varias fuentes cercanas al Partido Popular, quienes han comunicado que la renuncia ha sido formalizada en el registro a las 14:51 de este lunes 3 de noviembre. sin embargo, conservará su acta de diputado autonómico, lo que le permite continuar siendo aforado, por lo que seguirá 'protegido' ante las investigaciones abiertas sobre la DANA en los Juzgados de Catarroja.

Se resuelve así una de las principales incógnitas acerca de la elección del próximo president, ya que desde este lunes, el reloj comienza a contar y todos los grupos parlamentarios -aunque presumiblemente será el PP junto a Vox- tendrán 12 días (hasta el 19 de noviembre) para presentar una alternativa ante la Mesa de Les Corts, que desde este mediodía queda vacante.

Tras ese período, la Presidencia de Les Corts fechará el debate de investidura en un plazo de entre tres y siete días desde que se oficialice el candidato o candidata con mayor apoyo de los grupos en la Cámara.

Las dudas respecto al anuncio oficial de dimisión han sido numerosas, ya que tras el discurso de dimisión de Mazón, en el que ni siquiera mencionó dicha palabra, no parecía nada claro que fuera a dimitir de inmediato. Esto había provocado que gran parte de la población viera el proceso como una dimisión fake o en diferido.

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 8.d) de la Ley 5/83, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, renuncio al cargo de President de la Generalitat, para que quede constancia ante estas Corts", se puede leer en el escrito presentado por Carlos Mazón.

Con la firma de su renuncia, Mazón cambia la postura respecto a lo que iba a hacer, ya que según informaban fuentes cercanas al PP, y tal y como él mismo había dejado entrever durante su discurso, parecía que la decisión se formalizaría en los próximos días.

Hasta ahora, Vox, en palabras de su presidente, Santiago Abascal, había asegurado que se mantendrían al margen de la elección del nuevo presidente de la Generalitat hasta que el PP aclarara "sus dudas". Sin embargo, tras la oficialización de la dimisión de Mazón, la formación de ultraderecha tendrá que mover ficha junto al PP en los próximos días siempre y cuando no quieran llegar a elecciones, aunque para eso tendría que pasar dos meses desde la primera votación fallida.