Más rápido de lo esperado: Mazón resuelve la incógnita y hace oficial su dimisión en el registro
El ya expresident de la Generalitat ha firmado su renuncia en Les Corts a las 14:51, aunque continuará con su acta de diputado autonómico. Sin embargo, desde el momento de la firma comienza la cuenta atrás para que el PP y Vox lleguen a un acuerdo a la hora de elegir a su reemplazo.  

Carlos Mazón, president de la Generalitat durante su discurso de dimisión en el Palaui de la GeneralitatEuropa Press via Getty Images

Carlos Mazón ya es a todos los efectos expresidente de la Generalitat Valenciana. Así lo han confirmado varias fuentes cercanas al Partido Popular, quienes han comunicado que la renuncia ha sido formalizada en el registro a las 14:51 de este lunes 3 de noviembre. sin embargo, conservará su acta de diputado autonómico, lo que le permite continuar siendo aforado, por lo que seguirá 'protegido' ante las investigaciones abiertas sobre la DANA en los Juzgados de Catarroja.

Se resuelve así una de las principales incógnitas acerca de la elección del próximo president, ya que desde este lunes, el reloj comienza a contar y todos los grupos parlamentarios -aunque presumiblemente será el PP junto a Vox- tendrán 12 días (hasta el 19 de noviembre) para presentar una alternativa ante la Mesa de Les Corts, que desde este mediodía queda vacante.

Tras ese período, la Presidencia de Les Corts fechará el debate de investidura en un plazo de entre tres y siete días desde que se oficialice el candidato o candidata con mayor apoyo de los grupos en la Cámara.

Las dudas respecto al anuncio oficial de dimisión han sido numerosas, ya que tras el discurso de dimisión de Mazón, en el que ni siquiera mencionó dicha palabra, no parecía nada claro que fuera a dimitir de inmediato. Esto había provocado que gran parte de la población viera el proceso como una dimisión fake o en diferido.

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 8.d) de la Ley 5/83, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, renuncio al cargo de President de la Generalitat, para que quede constancia ante estas Corts", se puede leer en el escrito presentado por Carlos Mazón.

Con la firma de su renuncia, Mazón cambia la postura respecto a lo que iba a hacer, ya que según informaban fuentes cercanas al PP, y tal y como él mismo había dejado entrever durante su discurso, parecía que la decisión se formalizaría en los próximos días. 

Hasta ahora, Vox, en palabras de su presidente, Santiago Abascal, había asegurado que se mantendrían al margen de la elección del nuevo presidente de la Generalitat hasta que el PP aclarara "sus dudas". Sin embargo, tras la oficialización de la dimisión de Mazón, la formación de ultraderecha tendrá que mover ficha junto al PP en los próximos días siempre y cuando no quieran llegar a elecciones, aunque para eso tendría que pasar dos meses desde la primera votación fallida.

Javier Hernández
Javier Hernández
Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 