"Tarde", "mal" e insuficiente: las reacciones a la dimisión inferida de Carlos Mazón 

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, resopla durante el Debate de Política General, en las Cortes Valencianas, el 23 de septiembre de 2025 en Valencia.

"Ya no puedo más". Carlos Mazón, aún sin exponer verbalmente su dimisión, ha anunciado con esta frase que se marcha, que deja de ser president de la Generalitat Valencia desde hoy. Más de un año después de la DANA y su gestión, toma la decisión pero defendiendo lo hecho antes de irse, vanagloriándose de la reconstrucción de las zonas afectadas y echando barro al Gobierno central.

229 muertos después, su extraño adiós, una dimisión inferida en la que defiende las diferencias entre el "hombre equivocado" y la "mala persona", ha causado reacciones ralentizadas, marcadas por su falta de concreción por lo que vendrá, por el rechazo a las formas y al fondo.

Por parte del Gobierno, el primero en responder ha sido el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien ha considerado que la dimisión del president llega "tarde" y "mal". También ha lamentado que no haya tenido "la valentía" de convocar elecciones, ya que es lo que la Comunidad Valenciana necesita. En declaraciones a los medios antes de inaugurar el 12 congreso Anual de Multinacionales con España, ha afirmado: "Esta mañana hemos visto una muestra más de como no tienen que hacerse las cosas", ha dicho Cuerpo, quien ha considerado que la dimisión por parte del señor Mazón "llega tarde" y "mal". Igualmente, ha lamentado que no haya tenido "la valentía" de convocar elecciones que es "lo que conviene ahora mismo a la Comunidad Valenciana".

Respecto a las ayudas, que tantos reproches de Mazón se han llevado esta mañana, ha insistido que el Gobierno central "ha estado en todo momento y seguiremos estando al lado de la ciudadanía, de los empresarios, de los trabajadores" y ha recordado que en la provincia de Valencia las ayudas desembolsadas sobre el terreno ascienden a 8.000 millones de euros. "Esto es más del 10 % del total del PIB de la provincia valenciana, es como si hubiéramos desembolsado todo el plan de recuperación que tenemos para España en 5 años, en un solo año", ha señalado Cuerpo, quien ha considerado que estos datos demuestran "la magnitud, la importancia" de las ayudas.

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo por Sumar, Yolanda Díaz, ha recurrido a la red Bluesky para reaccionar a la noticia del día, con un mensaje escueto y claro. "229 víctimas y sus familiares no merecían esta comparecencia. No merecían este President y no merecen a un Feijóo que ha sido incapaz de liderar cuando más lo necesitaban".

229 víctimas y sus familiares no merecían esta comparecencia. No merecían este President y no merecen a un Feijóo que ha sido incapaz de liderar cuando más lo necesitaban. — Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 3 de noviembre de 2025, 9:44

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, por su parte, ha asegurado que con la dimisión de Carlos Mazón "no basta" y ha reclamado elecciones anticipadas para que el pueblo valenciano elija su futuro. A través de un mensaje en la red social X, Maíllo ha tachado de "vergüenza" la declaración institucional de Mazón, al que ha acusado de ser "deshonesto, cínico y falto de la mínima empatía con las víctimas" hasta el final, como es "marca de la casa".

"Tras un año de humillación a las víctimas, solo al pueblo valenciano le corresponde decidir su futuro. Feijóo no puede cerrar en falso esta etapa. Si lo hace, es igual de irresponsable y cínico que Mazón", ha recarcado.

La reacción más rápida de esta jornada intensa ha sido la del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Ha reaccionado con un tuit, casi el directo al anuncio del político conservador, asegurando que ha sido "una dimisión a la altura del personaje" y la ha definido como "cobarde, falaz y perversa". También ha destacado el escaso tiempo que ha dedicado a los fallecidos por la DANA: "Ah. Y 5 segundos para los 229 muertos. Literalmente".

Joan Baldoví, el portavoz de Compromís en Les Corts, se ha mostrado también muy crítico con Mazon. "Te has ido sin recibir a las víctimas, mintiendo y vendiéndote como la mayor víctima de todo esto. Un final patético digno del peor presidente del peor gobierno de nuestra historia. Ahora, que hable la gente", ha enfatizado, reclamando elecciones, que no parece que vayan a llegar.

En un segundo mensaje, ha añadido: "Mazón mantiene el aforamiento, cobrando y puede seguir huyendo de la justicia. Una huida patrocinada por Abascal y Feijóo". Mazón, realmente, no ha confirmado en su comparecencia si sigue como diputado en las Corts o cuándo pretende presentar formalmente su dimisión.