¿Y ahora qué? Qué plazo tienen Les Corts para nombrar un nuevo presidente y qué pasa con Mazón

La dimisión en diferido de Mazón abre ahora un nuevo escenario en el gobierno de la Generalitat Valenciana. La ambigua declaración de renuncia del jefe del Consell este lunes deja algunas dudas respecto a qué ocurrirá a partir de ahora: ¿qué plazo establece el reglamento de Les Corts para nombrar nuevo presidente?¿Qué pasa con Mazón?

En primer lugar hay que dejar claro que, debido a que la dimisión de Mazón no lo ha sido como tal, ya que será él quien asuma el gobierno en funciones hasta que haya nuevo president de la Generalitat, la situación es muy diferente a lo que ocurre cuando un presidente de CCAA o del Gobierno presenta su dimisión y, o bien convoca elecciones o bien nombra a un candidato -si es que la aritmética parlamentaria se lo permite-.

En este caso, Mazón continuará al frente de la Generalitat -a tenor de sus declaraciones en la comparecencia- , por lo que todo dependerá de lo que acuerden los socios de Gobierno, PP y Vox. Todo dependerá de cuándo él renuncie oficialmente a su cargo y presente su dimisión de forma oficial.

En ese momento se abre un plazo de 12 días para que las diferentes formaciones -generalmente las que crean que pueden conseguir los apoyos suficientes- presenten a un candidato. Según se recoge en el reglamento de Les Corts Valencianes, "los grupos parlamentarios podrán presentar ante la Mesa las propuestas de candidatos en el plazo de doce días contados desde la comunicación a las mismas de la vacante producida en la Presidencia de la Generalitat".

Una vez se cumpla ese plazo de doce días, la Presidencia de Les Corts Valencianes fijará una fecha para la celebración del pleno de investidura entre los siguientes tres a siete días. En este momento, el Parlamento valenciano propondrá como candidato a aquella persona que hay conseguido el mayor número de apoyos por la Cámara. Tras esto, se procedería a una votación en la que uno de los candidatos se convertiría en nuevo presidente autonómico.

Es decir, todo este proceso (desde la renuncia oficial hasta el nombramiento de un nuevo presidente) se produciría en un total aproximado de 14 días. Pero, ¿qué pasaría si no hay consenso en el Parlamento?

En el caso de que la primera votación no resulte fructífera, se procedería a una segunda 48 horas después, para la que sería necesaria una mayor simple. Pero si en esa segunda fecha tampoco hay apoyos suficientes, la Presidencia de Les Corts ofrecería al resto de partidos políticos la posibilidad de presentar otro candidato, que se regiría por el mismo plazo (12 días y dos votaciones si fuesen necesarias).

Pero todo cambia a los dos meses, ya que, en caso de que no hubiera acuerdo tras esos 60 días desde la primera votación, el Parlamento sería disuelto y se convocarían obligatoriamente nuevas elecciones. En el caso de que se llegara a esta situación, con convocatoria de elecciones, campaña electoral y celebración de los comicios, el nuevo presidente tardaría en torno a cinco meses en ser elegido desde la renuncia del anterior presidente, en este caso Mazón, que continuaría como presidente en funciones hasta ese momento.

¿Mazón renuncia a su escaño o no? ¿Seguirá aforado?

Por el momento parece que no lo hará. Tal y como ha explicado en su comparecencia, el presidente en funciones de la Generalitat no dimite de forma inminente, por lo que se sobreentiende que permanecerá como diputado y por lo tanto, aforado.

Y este no es un tema menor, ya que al estar aforado, Carlos Mazón podrá acogerse a esta condición y tener inmunidad ante cualquier juzgado que no sea el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Y esto es importante, ya que la investigación de la causa de la DANA está siendo llevada por el Juzgado n.º 3 de Catarroja (Valencia), cuya titular es la jueza Nuria Ruiz Tobarra. Es decir, que al ser aforado, Mazón no podrá ser citado para declarar bajo ninguna condición (testigo, investigado, procesado) en este tribunal.