"Me están ofreciendo la cuenta de Errejón": Los 'WhatsApp' de la guerra sucia de la 'Kitchen' 

El diario El País ha publicado los mensajes de WhatsApp que el juez Manuel García Castellón, instructor del caso Kitchen, ha incorporado al sumario de la causa que investiga la trama de la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra Podemos y el independentismo.

Mensajes entre jefes de la cúpula del Ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, y altos mandos policiales, en los que se revela la estrategia para investigar sin aval judicial al partido entonces liderado por Pablo Iglesias y al secesionismo catalán.

El País cuenta cómo días después de que Podemos obtuviera 69 escaños en las elecciones generales de diciembre de 2015, comenzó a difundirse desde Interior a determinados medios el informe conocido como PISA ("Pablo Iglesias S.A."), en el que se sostenía que Iglesias había sido financiado por el Gobierno de Irán. Un documento que asumió la propia Policía y que incorporó a una denuncia ante el Tribunal de Cuentas, recuerda este diario. Posteriormente, este organismo no vio nada ilegal.

Una de las conversaciones que se ha incluido al sumario es la que mantienen Francisco Martínez, quien entonces era secretario de Estado de Interior, y el director adjunto de la Policía, Eugenio Pino.

"Es necesario, según nuestras fuentes, que si ha de darse a la prensa, por interés de la oposición venezolana, que sea El Mundo o El País por una plataforma mediática y televisiva. Lo exigen para seguir colaborando", dice Pino.

"Por eso no habría ningún problema. Descuida. La cuestión es que tengo que despachar el asunto con calma con el ministro…", contesta Martínez.

"Jefe, ya me están ofreciendo la cuenta del Errejón [entonces 'número dos' de Podemos]. Pero con la condición hablada esta mañana, que salga en uno de los dos periódicos…", asegura Pino.

"Eso no será problema", contesta el secretario de Estado de Interior.

"Las pruebas realizadas en el lugar -Prisa, han dado resultado negativo (sic)", indica Pino.

Algunas de estas informaciones salieron publicadas en algunos medios de comunicación, como recuerda El País. Iglesias denunció esta persecución y se dio esta conversación entre Pino y Martínez:

"Esto me manda [José Ángel Fuentes] Gago. “Nosotros estamos investigando la denuncia de que estas personas percibieron unos ingresos que constituyen incrementos patrimoniales por presuntos rendimientos del trabajo (porque el exministro de Economía Isea dijo que no sabía si existían los informes por los que se pagaba, que más bien era por discriminación de propaganda política revolucionaria) que no han sido declarados. Eso es lo delictivo y lo investigado. Y lo que ningún juez puede negarse a investigar para no cometer prevaricación. Eso es lo que alguien debería decir que se investiga a unas personas no por formar parte de un partido político sino por no tributar por lo que no han percibido”", escribe Pino.

"Estoy de acuerdo en todo pero debemos dejar que hablen y hablen... Porque acabarán metiendo la pata. Y el argumento de la tributación es bueno para [Eduardo] Inda, etc…", contesta Martínez.

El exsecretario de Estado se refiere al director de OK Diario, que publicó muchas de las informaciones posteriormente desmentidas sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos. Como otra que recoge este diario, en la que se asegura que Maduro pagó a Iglesias 270.000 dólares a través de un paraíso fiscal, información desmentida por el propio banco a quien se atribuía este movimiento.

En las conversaciones entre Pino y Martínez, ambos están convencidos de que la Justicia investigará este supuesto cobro, algo que nunca ocurrió. También hay otra conversación en la que Pino afirma que tiene una foto del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela con un asesor económico de Podemos.