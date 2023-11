Moncloa pone un tuit que nada tiene que ver con la amnistía y los comentarios son para verlos

La cuenta oficial del Gobierno de España en Twitter ha publicado este jueves un tuit que nada tiene que ver con la actualidad política, sino para informar de un avance tecnológico.

"La Moncloa se convierte en la primera web gubernamental con ‘modo oscuro’. Hazlo a través de los botones 🌜☀️ de la cabecera web, tanto en versión escritorio como en dispositivos móviles, para adaptarte al nuevo consumo de contenido digital", ha anunciado en su perfil.

Nada tenía que ver con la amnistía, pero al haber sido lanzado tan solo unas horas después de conocerse que PSOE y Junts han cerrado al fin su acuerdo —que contempla la ley de amnistía y con el que dan vía libre a la investidura de Pedro Sánchez—, muchos tuiteros críticos con el pacto se han lanzado a comentar buscándole un doble sentido a lo del 'modo oscuro'.

"No me creo que saquen esto hoy, esto tiene que ser una cuenta parodia", "se la han jugado con este tuit" o "creo que el timing de este tuit no es de lo más acertado" son algunas de las decenas de respuestas que ha suscitado.