Mónica García se disculpa por comparar el sueldo de los médicos con el de los ministros

Después de asegurar este viernes que los médicos no están mal pagados y que cobran, "de media", como un ministro, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido disculpas tras el revuelo generado entre los profesionales de la salud. "Siento la comparación desafortunada entre los sueldos de los médicos y los ministros", ha escrito en redes.

En su mensaje, García ha asegurado que, si le preguntan "por salarios, un médico debería cobrar más que un ministro. Además, hay que tener en cuenta la gran variabilidad entre CCAA y las malas condiciones laborales que aún se perpetúan".

"El desafío no es solo ese, sino aún mayor: guardias interminables, falta de conciliación, contratos precarios... La sanidad pública no puede sostenerse sobre el sacrificio constante de sus profesionales. Por eso, cada semana me reúno con asociaciones y sindicatos médicos para abordar estos problemas y buscar soluciones reales de la mano de las CCAA", ha añadido.

Mónica García ha equiparado el salario de los médicos con el de los ministros en una entrevista en Ràdio 4/La 2, en relación a las protestas por parte de los sindicatos a la reforma del Estatuto Marco.