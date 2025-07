Mouliaá se niega a retractarse ante Errejón: "Que me pague él a mí por el calvario que me está haciendo pasar"

Elisa Mouliaá ha respondido con contundencia al exdiputado Íñigo Errejón, quien le había pedido que se retractara después de haberle "acusado pública y falsamente de haber cometido un delito de extorsión respecto de dos testigos presenciales que declararon". De lo contrario, ha afirmado, se querellaría contra ella.

La actriz ha ignorado esta advertencia de Errejón y se ha negado a cumplir su petición, afirmando que no tiene nada de qué arrepentirse. "Yo no tengo que retractarme de nada", ha escrito en su cuenta de X, respondiendo a las presiones que le exigen rectificar sus declaraciones previas.

En este sentido, señala que existen pruebas que comprometerían a Errejón. "Si el testigo le pregunta a Errejón '¿cuál es el plan?', se acabó el debate. Han hablado, han trazado estrategia y han planificado. Está en vídeo. Con sus propias palabras", ha denunciado.

Mouliaá también ha justificado el envío de sus audios, un gesto que en su momento generó controversia: "Por eso mandé mis audios, porque lo sabía y quería que se dijera LA VERDAD". La actriz insiste en que su intención ha sido siempre revelar hechos que, según ella, se han querido silenciar.

Insistiendo en que cree estar haciendo lo correcto, ha asegurado también que no tiene intención alguna de pagar una indemnización. "¿Que le pague yo 10.000? Que me pague él a mí por el calvario que me está haciendo pasar. NO TE JODE", ha sentenciado.

Las declaraciones de Mouliaá han desatado una nueva ola de reacciones tanto en redes sociales como en el ámbito político. Mientras algunos la acusan de difamar sin pruebas y hacer "mucho daño a la lucha feminista", otros aplauden su valentía y determinación: "Tienes que seguir adelante porque no eres tú sino las miles de mujeres que tienen que bajar la cabeza ante el político o el jefazo de turno. Siente que luchas por todas".