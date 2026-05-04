Muere Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras el Estatuto de Guernica

Ha muerto Carlos Garaikoetxea. El primer lehendakari vasco tras el franquismo y también el primero tras la promulgación del Estatuto de Guernica ha fallecido este lunes en su Pamplona natal a los 87 años tras sufrir un infarto.

Abogado y licenciado en Ciencias Económicas, desarrolló primera actividad profesional en la dirección de empresas y en su despacho de abogados. De ahí dio el paso a la presidencia de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra, labor que simultaneó con actividades sociales y en favor de la autonomía vasca en plena dictadura.

Con la muerte de Franco, Garaikoetxea fue elegido presidente del PNV, cargo que dejaría en 1980 por incompatibilidad con la que sería su labor más resonante, la de lehendakari.

Tras ejercer como presidente Consejo General Vasco, el gobierno autonómico provisional, entre 1979 y 1980, fue el primer presidente autonómico vasco, elegido en 1980 tras la aprobación del Estatuto de Guernica. Fue reelegido en 1984, pero dejaría el cargo apenas un año después.

Si en 1985 dejó la lehendakaritza, en 1986 lo que dejó fue el PNV, para fundar Eusko Alkartasuna, formación que presidió en sus primeros años de vida