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Muere Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras el Estatuto de Guernica
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Muere Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras el Estatuto de Guernica

Tenía 87 años. Ha sufrido un infarto, según fuentes cercanas.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Carlos Garaikoetxea junto al actual lehendakari, Imanol Pradales, en 2025
Carlos Garaikoetxea junto al actual lehendakari, Imanol Pradales, en 2025Europa Press via Getty Images

Ha muerto Carlos Garaikoetxea. El primer lehendakari vasco tras el franquismo y también el primero tras la promulgación del Estatuto de Guernica ha fallecido este lunes en su Pamplona natal a los 87 años tras sufrir un infarto.

Abogado y licenciado en Ciencias Económicas, desarrolló primera actividad profesional en la dirección de empresas y en su despacho de abogados. De ahí dio el paso a la presidencia de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra, labor que simultaneó con actividades sociales y en favor de la autonomía vasca en plena dictadura. 

Con la muerte de Franco, Garaikoetxea fue elegido presidente del PNV, cargo que dejaría en 1980 por incompatibilidad con la que sería su labor más resonante, la de lehendakari.

Tras ejercer como presidente Consejo General Vasco, el gobierno autonómico provisional, entre 1979 y 1980, fue el primer presidente autonómico vasco, elegido en 1980 tras la aprobación del Estatuto de Guernica. Fue reelegido en 1984, pero dejaría el cargo apenas un año después. 

Si en 1985 dejó la lehendakaritza, en 1986 lo que dejó fue el PNV, para fundar Eusko Alkartasuna, formación que presidió en sus primeros años de vida

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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