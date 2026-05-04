Una politóloga es muy clara al hablar del bulo de las "paguitas": "Ninguna ayuda se da por motivo de la nacionalidad" 

La politóloga y jurista Adriana Hest ha pasado por el programa La retaguardia, que presenta la comunicadora Inés Hernand en En Play, el canal exclusivo de streaming de la plataforma de RTVE.

Reconocida por su canal de TikTok, esta joven madrileña ha desmentido en este espacio el mito de las "paguitas" o prestaciones sociales que otorga el Estado a ciertos colectivos. "Se otorgan de acuerdo a criterios socioeconómicos", ha aclarado para empezar.

"Creo que desmentir el tema de que llegan aquí y les dan, no sé cuantos miles de euros y un Iphone, creo que degrada bastante la inteligencia humana", ha añadido Adriana Hest, quien seguidamente ha explicado cuáles son los requisitos para acceder a estas ayudas.

"Necesitan residencia para acceder a prestaciones, y por supuesto tienen el mismo derecho porque cotizan y viven aquí, y pagan sus impuestos igual que tú. Así que mismos derechos", ha apuntado en el programa que conduce Inés Hernand.

"Se dan a personas en una situación de mierda"

"Ninguna ayuda se da por motivo de nacionalidad, que hay mucho bulo con esto. Al parecer si eres marroquí tienes unas 25 prestaciones sociales", ha comentado en tono irónico la politóloga.

"Claro, hay una prestación especial que es 'Moroquian Welcome', y ahí hacemos un intercambio cultural que es que ellos nos da el té moruno y nosotros les damos las pagas", ha continuado bromeando Inés Hernand, parodiando así los bulos que se difunden desde la ultraderecha.

Al hilo de esto, Adriana Hest ha aclarado que las prestaciones sociales de dan cuando se tiene "una situación de mierda". "No poder llegar a fin de mes porque no tienes dinero para pagar los libros, la universidad, tu casa...", ha puesto como ejemplos.

"Últimamente, de casi 800.000 personas que recibieron el (ingreso) mínimo vital en enero de 2026, solo 139.000 pertenecían, o sea, poseían nacionalidad extranjera a pesar de tener el triple de tasa de pobreza en España", ha destacado finalmente la joven politóloga.

¿Quiénes pueden acceder a las ayudas?

En el caso de ayudas o prestaciones del Estado como el Ingreso Mínimo Vital, aprobado el 29 de mayo de 2020, la norma es muy clara. Solo pueden acceder a él si se cumplen estos requisitos:

Personas y hogares con bajos ingresos

Personas que viven solas o integradas en una unidad de convivencia (familia).

Sus ingresos anuales están por debajo del umbral fijado por la Seguridad Social según el tamaño y tipo de hogar.

Su patrimonio (excluida la vivienda habitual) no supera los límites establecidos.

Adultos en edad laboral

Con carácter general, personas de entre 23 y 65 años.

Se exige residencia legal y efectiva en España durante al menos un año, con excepciones.

Familias con menores a cargo

Especial protección a hogares con hijos, en particular:

Familias monoparentales.

Hogares con menores en riesgo de pobreza.

Mujeres víctimas de violencia o explotación:

Víctimas de violencia de género, trata de seres humanos o explotación sexual.

Tienen excepciones en los requisitos de edad y residencia.

Personas sin hogar o en exclusión social severa: Personas en situación de sinhogarismo o alojadas temporalmente en recursos sociales o sociosanitarios.