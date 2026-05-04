50 cosas que un español hacía en 1976 y que hoy serían inimaginables

El País celebra su 50º aniversario. A lo largo de estas 5 décadas ha contado todo tipo de historias: cambios políticos, éxitos deportivos y culturales, acontecimientos históricos que han marcado el mundo en el que vivimos.

Los periodistas de El País han acercado a los lectores cualquier noticia que resulte relevante: desde la transición española hasta la actual guerra de Irán, pasando por hechos que han quedado en la retina de millones de personas, como el golpe de estado del 23F, los atentados del 11M o la victoria de España en el Mundial de 2010.

Y en este medio siglo, por supuesto, todo ha cambiado. España se ha convertido en un país muy distinto. Si tienes la edad suficiente y echas la vista atrás, seguro que recuerdas multitud de anécdotas que hoy serían inimaginables.

A veces, para comprender cómo se ha transformado un país en un período de tiempo determinado, basta con recurrir a los pequeños gestos del día a día. Al examinarlos en perspectiva es posible comprobar que la sociedad ya no es la misma, y que incluso ha mejorado en muchos aspectos, aunque en otros quede aún por avanzar.

En 1976, cuando El País publicó su primer ejemplar, existían multitud de costumbres que en pleno 2026 son impensables. Hay algunas obvias, como fumar en el médico y en la escuela o montar en moto sin casco, pero otras acciones también estaban normalizadas y quizás, ahora, no todo el mundo las recuerda. Por no decir que millones de personas ni siquiera las vivieron.

Ya que El País cumple 50 años, merece la pena mirar al pasado y encontrar esas 50 cosas que hoy son inimaginables.

50 cosas que se hacían en España en 1976 y que hoy son impensables

Los cambios sociales en este medio siglo se han producido en todos los ámbitos: la educación, el trabajo o la familia han sido algunos de los ejes de esta evolución. Pero también hay otros aspectos destacables, como la seguridad vial o el ocio y el consumo.

Aquí tienes el listado de las 50 cosas que hoy serían impensables, divididas por categorías:

Cosas impensables y perjudiciales para la salud:

Fumar en el médico, en clase, en el transporte público y dentro de los bares. Beber agua de cualquier grifo, manguera o fuente, sin pararse a pensar si era potable. Comprar comida en mercados ambulantes o en lugares de dudosa salubridad. Tratar temas de salud mental como una vergüenza o una locura. Beber alcohol en bares siendo menor sin que preguntaran la edad. Vivir con enfermedades crónicas sin seguimiento frecuente.

Cosas impensables en el trabajo:

Trabajar teniendo menos de 16 años. Trabajar sin contrato ni derechos laborales. Trabajar todos los días de la semana. Que muchas mujeres dejaran de trabajar al casarse o tener hijos. Desarrollar toda tu carrera profesional en la misma empresa. Cobrar el sueldo en efectivo. Guardar el sueldo en sobres en casa. Hacer jornadas de 12 horas de manera habitual. Trabajar sin las condiciones de seguridad adecuadas. Sufrir accidentes laborales sin partes ni inspecciones. Acudir al trabajo cuando había muerto un familiar o cuando había nacido tu hijo.

Cosas impensables en la carretera:

No usar el cinturón de seguridad en el coche. No llevar casco al montar en moto. Viajar cinco o seis personas en los asientos traseros. Llevar a un bebé en brazos en los asientos delanteros. Conducir después de consumir alcohol estaba mucho más normalizado. Circular con coches que jamás habían pasado una inspección. Montar varias personas en una moto. Conducir de noche por carreteras sin iluminación.

Cosas impensables en el entorno familiar y personal:

Dejar solos a los niños todo el día, en casa o en la calle. Castigos físicos a los niños. Mandar a un niño a comprar tabaco o alcohol. Que los niños jugasen en descampados sin ningún tipo de seguridad. Considerar la violencia machista como una simple discusión de pareja. Bromas machistas, racistas y homófobas mucho más normalizadas. Resolver conflictos familiares a base de gritos o incluso violencia física. Escribir cartas. Memorizar varios números de teléfono. Hacer la mili.

Cosas impensables en el mundo educativo:

Que los profesores pegasen a los niños. Alta presencia de la religión católica en la educación pública. Abandonar los estudios muy temprano por necesidad económica. Que la universidad fuese casi inalcanzable para las mujeres y muchas familias. Caminar varios kilómetros hasta el colegio o instituto. Pasar mucho frío o mucho calor en el aula. No recibir apoyo ante ciertas necesidad educativas. No recibir educación sexual.

Cosas impensables en el ocio y el consumo:

Ver los dos únicos canales de televisión disponibles. Ver contenidos aún censurados. Viajar cada verano al pueblo como única opción. Considerar el bar como único elemento de socialización. Utilizar una cámara de fotos sin posibilidad de ver el resultado hasta días después. Escuchar música sólo cuando la ponían en la tele o en la radio. Pagar siempre en efectivo.

Varias de estas costumbres en la sociedad actual serían (o deberían ser) tachadas por la mayoría de las personas. Otras sencillamente han quedado anticuadas por los avances tecnológicos o la globalización.

Como puedes ver, ha habido avances significativos en el mundo del trabajo, en la educación o en la sanidad. También son destacables los avances por la igualdad entre hombres y mujeres, y en la lucha contra el racismo y la homofobia, aunque sin duda todavía hay detalles que se deben mejorar y camino por recorrer.

¿Qué pasará en los próximos 50 años? Quizás algunas de las pequeñas acciones que llevas a cabo ahora mismo, casi sin planteártelas, parezcan tan extrañas y lejanas como las de este listado.