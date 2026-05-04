Ábalos apunta a Koldo García en los gastos de Secretaría de Organización del PSOE: "Nunca me metí en el tema del dinero"

El exministro Jose Luis Ábalos, a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo para declarar en el marco del 'caso Koldo'.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha aseverado este lunes que delegó en su exasesor Koldo García todos los gastos que tenía la Secretaría de Organización del PSOE, que él encabezaba, y ha recalcado que hasta 2021 en el partido se reintegraban los desembolsos anticipados en metálico.

Como Koldo García era asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes, el exministro lo "aprovechaba" para que, como colaborador suyo en la Secretaría de Organización, gestionara todos los gastos de este órgano del partido, que eran mayores que los de otras secretarías por sus propias características, aunque la operativa era la misma en todo el partido.

"Nunca me metí en el tema del dinero", ha dicho Ábalos en el Tribunal Supremo en su declaración en juicio contra él, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por la trama de pago de mordidas en los contratos de mascarillas en la pandemia.

Ha explicado la operativa de Ferraz para devolver los gastos que adelantaban, que en el caso del exministro y ex número dos del partido los pagaba Koldo García, a quien, como dice la UCO y ha reconocido Ábalos, le transfirió 23.000 euros, entre los que se incluyen dos transferencias que el PSOE le hizo al entonces secretario de Organización.

Y ha indicado que hasta el año 2021 Ferraz reembolsaba esos gastos anticipados en metálico, una práctica que él vivió desde al menos el año 1992, cuando ya formaba parte del comité ejecutivo del PSOE, con más de 200 miembros.

Ha dado algunas explicaciones de esa práctica. Así, ha puesto como ejemplo que cuando acudían a una reunión en Ferraz había dos mesas: una para acreditarse y otra para cobrar los gastos de desplazamiento, como kilometraje o billetes de tren. Nunca, eso sí, los hoteles, porque se reservaban desde la sede socialista.

"Te pagaban moneda a moneda. Más de 200 personas cobrando en metálico. Era la tradición del partido de toda la vida. Siempre fue así", ha apostillado.

Se trataba del reembolso de gastos de actividad y no se miraba el método con el habían sido pagados: tarjeta, cheque o lo que fuera.

"¿También había metálico para reembolsar gastos en el Ministerio de Transportes?", le ha preguntado la abogada de su exasesor, Leticia de la Hoz.

Aunque no ha sabido decir con seguridad, sí ha relatado que, por ejemplo, cuando se salía de viaje de trabajo se podía pedir que anticiparan una provisión de gastos. Después había que presentar los justificantes

Ábalos ha contado, además, que el exasesor también cubría parte de sus gastos personales, a veces por la "naturaleza" y "singularidad" de los mismos, debido a que su exmujer no podía conocerlos, y otras por el carácter de Koldo García, de "ser siempre útil, de entregarse", de "hacerte la vida más fácil" e "ir ganándote con eso".

De este modo, se generó una "dinámica que parece que llama la atención" y que comenzó antes de Aldama, porque "no todo en la vida ha empezado con el señor Aldama", ha indicado el exministro, que ha puntualizado cómo "aquí cuando sale la palabra PSOE, todo el mundo empieza a pensar raro".